Cantante Yorleny Castillo le ofrece disculpas a Elena Umaña debido a los pleitos que han tenido

Desde tiempos inmemorables, las cantantes Yorleny Castillo y Elena Umaña han sido como el agua y el aceite; es decir, no se llevan para nada.

De hecho, en noviembre de 2020 la cantante de Calle 8 y, actual pareja del empresario Henry Moya, demandó penalmente a la exKalúa, al acusarla de acoso, pues dijo estar cansada de sus constantes “insultos”.

Dicho tema legal ocurrió luego de que Moya, expareja de Umaña, explotara en sus redes sociales y denunciara que Elena lo llegaba a acosar a su casa, debido al pago de la pensión de su hija, a pesar de que la joven estuvo viviendo un tiempo en su casa.

Desde que la expareja se divorció, en 2009, han vivido en un puro pleito por causa de la pensión alimentaria de su hija, Natasha, que ya tiene 20 años.

En aquel momento, Yorleny le dijo a La Teja que acudió a los Tribunales porque era “demasiada la necedad” y que presentó pruebas en contra de Umaña.

“Presenté las capturas de los mensajes de ella, que son ofensivos, llevé los videos de las cámaras cuando ella llegó aquí a insultarnos”, detalló en una entrevista que nos dio el 10 de noviembre de 2020.

Pareciera ser que dichos resentimientos de Castillo hacia la intérprete de “Chambacú” quedaron atrás, ya que decidió ofrecerle disculpas públicamente por todo lo ocurrido durante este tiempo.

Elena Umaña se prepara para debutar el próximo 7 de abril en el programa Tu cara me suena de Teletica. (Teletica para La Nación)

A través de su cuenta de Facebook, la cantante de Calle 8 reconoció que muchas veces se actúa “sin pensar en las consecuencias o daño que se puede ocasionar a terceros” y más cuando “nos dejamos llevar por impulsos por el calor del momento”.

Además, aclaró que está en un proceso de sanación interior y que por eso no quiere andar sintiéndose mal o pensando que ofendió a alguien y que por eso se ha dedicado a ofrecer disculpas “de corazón”

“Hay una persona a la que siempre le he tenido admiración y respeto, pero por cosas tontas de la vida, por falta de comunicación, hace un tiempo atrás se hizo público un inconveniente que pasó con Elena Umaña, cosa que no debió de haber sucedido en ese momento, teníamos una bonita amistad y no sé en qué momento todo explotó al ojo público y por inmadurez o, por lo que sea, se hizo un escándalo que en su momento se pudo evitar y hablarlo entre nosotros, pero las cosas no se dieron de la mejor manera. Hoy en día como les conté, estoy en un proceso de sanación interior y a como se hizo público el problema de igual manera quiero hacer público que no puedo justificar mi comportamiento ni mi forma precipitada de actuar, pero de mi parte, le externo una grata disculpa a la señora”, publicó etiquetando a Elena.

La cantante, además, señaló que disculparse con los que ha ofendido o hecho daño le ha quitado “un gran peso de encima” y que siente que al quitarse este tipo de rencores le da “mucha paz” y que por eso quiere limpiar su corazón con todo lo ocurrido con la ex de su pareja.

De momento, Elena no ha respondido el mensaje que le dejó su colega e intentamos conocer su opinión, pero no ha respondido.

Al parecer, los pleitos entre ellas serán cosa del pasado a partir de ahora.

Los constantes problemas entre las cantantes iniciaron desde que Yorleny inició su relación sentimental con Moya con el que tiene una hija en común y, al parecer, Elena siempre ha perseguido su expareja para que se haga cargo de pagar la manutención de la hija que tuvieron cuando estuvieron casados y Umaña era la figura principal de Kalúa.

Elena fue anunciada la semana pasada como participante de la nueva temporada de Tu cara me suena, de Teletica, que iniciará el próximo 7 de abril.

En el caso de Castillo la semana pasada terminó de grabar su más reciente video musical del tema “Te dejo con tus mentiras”, el cual anunció Henry estrenarán muy pronto.