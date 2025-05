Elena Umaña le canta con todo galillo a las mujeres solteras, ¿será que se unió a ese club?

Elena Umaña presume toda su belleza y estilo en el video musical de "La botella". Fotografía: Instagram Elena Umaña. (Instagram/Instagram)

Elena Umaña sacó su lado de “niña mala” en su nuevo éxito musical “La botella”, en el que le canta con todo su galillo a la mujer soltera y celebra esa vida.

“Qué levanten las botellas las mujeres solteras, que cuando nos traicionan nos ponemos más buenas; no le andamos llorando a ningún mal marido, eres un presumido; vete, aquí ya no vuelvas”, dice el ácido coro de la pegajosa canción.

Tan punzante es la letra que cualquiera sospecharía que Elena está despechada y descarga ahí todo lo que siente porque se unió a ese club, en el que por cierto, hay varias famositicas.

En el reciente episodio del pódcast Aquí entre nos, de La Teja, Elena nos presentó su intrigante nuevo tema musical y aprovechamos la ocasión para consultarle si la letra tiene o no relación con alguna etapa personal.

“Esa canción tiene como ese gancho para las mujeres, como ‘Niña mala’, que fue mi último gran éxito. Y tiene ese ganchito de liberarse, de ser uno mismo y qué importa que hablen, de por sí, siempre van a hablar. Entonces es disfrutar y ser uno mismo”, dijo en un principio sobre la pieza.

Mencionó que, lamentablemente, las mujeres siempre tienen una historia con un hombre mentiroso, mujeriego o agresor y a esas son a las que les cantó.

“Cuando estamos en una relación, muchas veces con un machista, un narcisista o este tipo de personas tóxicas, nos olvidamos de nosotras mismas, del amor propio. Entonces como que nos olvidamos y no vamos al gimnasio, al salón de belleza, no nos maquillamos ni compramos la ropa que nos gusta por complacer a los demás. La canción es de empoderamiento, de mujeres trabajadoras, luchadoras que no necesitamos (de nadie), menos de un amor enfermo”, dijo.

Fiel a su decisión de mantener alejada del ojo público su vida privada, Elena evitó por todo lado hablar de si la pieza era porque había mandado a volar al empresario Jimmy Vargas, su amor de hace varios años para acá.

Elena Umaña junto a su pareja, el empresario Jimmy Vargas. Fotografía: Archivo LT.

“Es que vieras que tengo tantas cosas por hablar pero no puedo (...). Quiero empoderar a esas mujeres que se encuentran en ese tipo de relaciones (de violencia y tóxicas), valemos mucho y no dejemos que nadie nos opaque el brillo que ya tenemos ni que nos digan qué podemos hacer y qué no”, refirió sin ir más allá.

A pesar de que la vez de esta entrevista la dejó picando en cuanto a su situación sentimental, hace unos días Elena llegó bien acompañada por su novio Jimmy a la fiesta de cumpleaños de René Barboza, lo que confirma que, al menos, la pieza no tiene nada que ver con su relación amorosa actual.

La sugerente nueva canción de Elena ya tiene hasta video musical, en el que aparecen varias amigas de la cantante (la mayoría solteras y una casada) y participa la Banda MR Autónoma, del famoso personaje de Roque Ramírez, Misael.

