Elena Umaña presentó a la persona que le roba el corazón y le saca buenas carcajadas

La cantante Elena Umaña está más que enamorada de su pareja Jimmy Vargas. Yenci Aguilar.

A la cantante Elena Umaña siempre se le dibuja una sonrisa cuando tiene que hablar de su pareja, el empresario Jimmy Vargas.

La intérprete de temas como “Cuando una mujer ama” y “Me estoy cansando de tí” contó que tiene un año y cuatro meses de relación con Vargas, a quien conoció mientras daba una presentación y con quien, hasta el día de hoy, se siente más feliz que nunca.

Umaña conversó con La Teja y contó qué es lo que más le gusta de su enamorado. Además, habló de la admiración que siente por Lucero y la oportunidad que tendrá junto a Gaviota, de ser la telonera del concierto que La Novia de América dará junto con Manuel Mijares, como parte de la gira “Hasta que se nos hizo”, el 13 de agosto, en el Estadio Nacional.

Elena Umaña será la telonera de Lucero y Mijares en Costa Rica

El flechazo

Elena recordó que estaba en un evento cuando conoció a su media naranja.

“La nuestra es una historia muy bonita. Mi novio es una persona muy extrovertida y en mi caso, siempre que estoy dando un show mantengo mi vista como panorámica, nunca me centro en ver a una sola persona y en eso paso mi vista y veo a una persona en primera fila, que hacía con las manos a unos binóculos y yo me dije ‘¿qué le pasa a este loco?’, y así comenzó todo”, dijo la cantante entre risas.

Umaña manifestó que su amado la apoya en todo lo que tenga que ver con su carrera y a menudo dice o hace algo que la haga reír.

“Me apoya mucho y es difícil que para una mujer que anda en este ambiente haya una persona que te apoye. Es una persona increíble, que me da paz, confianza y es como si lo conociera desde hace mucho.

“Es caballeroso, extrovertido y ambos somos muy chineadores, es muy atento”; comentó.

La cantante afirmó que la llegada de Jimmy a su vida era más que necesaria y la disfruta día con día.

“Yo necesitaba esa persona en mi vida, que me sacara de mi seriedad, es increíble, a veces me acompaña a presentaciones en un viaje largo y no paro de reírme y eso es importante, él tiene cada salida, por eso paso riéndome mucho con él”, agregó.

Elena será la telonera del concierto de Lucero y Mijares, que se llevará a cabo el 13 de agosto. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Entusiasmada

La cantante está contentísima porque será la telonera de Lucero, una cantante que admira desde que era una niña.

“Cuando empecé mi carrera me veía reflejada en Lucero y en Jenny Castillo. Recuerdo que cantaba en Guápiles y me encantaba cantar ‘El número uno’ y la gente me aplaudía y eso me ayudaba a luchar contra mi timidez.

“Hace unos años le abrí un show en Palmares y tengo una foto con ella. Es una mujer muy linda, muy sencilla”, dijo.

Elena afirmó que le encanta que la saquen de su zona de confort y pese a que se le conoce por las cumbias que la lanzaron a la fama, también le encantan las baladas, pues se considera una mujer muy romántica.

“Soy muy bendecida, porque son varios los artistas con los que me ha correspondido ser telonera, en esta oportunidad será Lucero y Mijares. Me encanta que me saquen de mi zona de confort y en mis shows de plancha estoy acostumbrada a la música romántica.

“Un día estuve en una presentación con Kadeho, que cantan rock y Mechas, el cantante, fue quien me invitó a cantar y estaba muy agradecida. Les canté El Duente, una canción de ellos, y yo feliz, porque los rockeros tienen una buena vibra”, añadió para reforzar la idea que le ha entrado a todo tipo de música.