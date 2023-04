¿Le copió Melissa Mora el vestido a Elena Umaña o era prestado?

Melissa Mora usó este traje rojo en el concierto de la Banda MS y Hombres G que fue la noche del viernes 21 de abril. (Rafael Pacheco Granados)

La cantante Melissa Mora abrió el concierto de Hombres G y la Banda MS el viernes anterior en Parque Viva.

Como era un día muy especial, pues era su lanzamiento oficial como artista de música banda, usó un vestido rojo que moldeaba muy bien su figura.

Muchos de los que asistieron al concierto, o de los que la vieron en sus redes sociales, le piropearon bastante el traje que lució, el cual combinó además con un sombrero y botas rojas.

Pero, ¡sorpresa!, el vestido es idéntico al que usó la cantante Elena Umaña en su presentación en el Teatro Melico Salazar junto a la Orquesta Filarmónica, el 25 de marzo de este año.

¿Será que la ramonense le copió el traje a la ex-Kalúa, se lo prestó o fue simplemente coincidencia?

Melissa Mora contó que para esa presentación tenía varios trajes para utilizar, pero que a última hora se decidió por el rojo, porque su diseñadora Priscilla Delgado le quedó mal con el traje especial que se había pagado a hacer para esa ocasión.

“Yo utilicé ese vestido porque a mi Priscilla Delgado me quedó remal con la ropa, llegó a última hora con el vestido, sin qué ponerme por debajo, entonces, yo al final corrí y me puse ese vestido. El traje que yo iba a utilizar era ese que me estaban haciendo, pero simple y sencillamente no me gustó, por eso utilicé ese a última hora”, mencionó la artista.

La cantantes usaron el mismo traje en uno de sus conciertos más especiales. Cortesía (Cortes)

La intérprete de “A mover el Bam Bam” explicó que ese vestido rojo lo compró en una boutique de Lindora, en Santa Ana, y que la dueña del local le contó que lo trajo de Estados Unidos.

“A mí me gusta tener mis trajes con mucho tiempo de anticipación, la mayoría de mis trajes los mando a traer, pero esta es una amiga que tiene una boutique y me gustó, realmente me gustó mucho el vestido, por eso lo utilicé, además de que las botas y el sombrero me iban superbién. No sabía que Elena se había comprado un vestido exactamente igual, sino obviamente nos hubiéramos puesto de acuerdo, porque esto funciona así” aclaró.

La también modelo dijo que por eso la mayoría de artistas tratan de tener su propio diseñador, para que no ocurran coincidencias como esta, pero que espera no le vuelva a ocurrir.

“Uno también trata de tener gente que le haga los vestuarios y yo donde Priscilla (su diseñadora) fui hace tres meses a que me hiciera el vestuario y a última hora ella llegó con el vestido sin terminar, porque se suponía que con ese mismo traje iba a hacer tres cambios de vestuario, no uno solo, entonces no daba tiempo para hacer el cambio”.

Este era el traje con el que iba a salir Melissa en su concierto, pero aseguró que la diseñadora le quedó mal porque no le quedaba bien. Cortesía

“De igual manera todo salió bien y a mi la ropa no me va a ser ni más ni menos, el espectáculo salió bonito, por supuesto que uno siempre quiere cosas exclusivas, pero al final siempre pasan estas cosas, pero fue pura casualidad, porque nunca he visto a Elena con ese traje y yo creo que ella tampoco sabía que yo lo tenía. Lo vacilón es que la boutique, mi amiga no la ha abierto al público todavía”, mencionó.

Elena Umaña se sacude

Por su parte, Elena Umaña aclaró que ella usó el vestido primero, porque la presentación con la Filarmónica fue el mes pasado y que también el vestido suyo era nuevo.

Ese noche del 25 de marzo se celebraba el 20 aniversario de la orquesta Filarmónica e hicieron un tributo a Selena y a Marco Antonio Solís, el Buki.

“Eran varias canciones las de Selena que tenía que interpretar, entonces decidí usar varios vestuarios en cada salida, me pagué a hacer unos, otros me los mandaron de Los Ángeles (Estados Unidos) y ese rojo lo compre aquí (risas)”, reveló Umaña.

El concierto de la Filarmónica en el Melico Salazar fue el 25 de marzo y Elena Umaña usó varios trajes, entre ellos el rojo. Cortesía

Elena contó que ella lo compró en una boutique ubicada en San Pedro y que apenas lo vio le encantó, porque va mucho con el estilo de música que interpreta.

No fue hasta que vio las redes sociales el pasado fin de semana y que sus seguidores le enviaron fotos que se dio cuenta que Melissa Mora usó el mismo traje en su concierto.

“¡O sea, ha pasado hasta en Hollywood, ¿no va a pasar en este país tan pequeño?! Una boutique no va a traer un solo vestido de esos, casi siempre traen uno de cada talla y yo prácticamente casi nunca compro en boutique por lo mismo, porque porque yo sé que traen varios, casi siempre pago a hacer mis vestuarios”, aclaró.

La cantante de temas como “Me la vas a pagar” o “Chambacú” explicó que últimamente se ha comprado algunos vestidos en tiendas locales, porque ahorita está de moda la ropa con brillos y barbillas, por la tendencia de festivales como Picnic, entonces se le hace más fácil conseguirlos acá.

Así lucía Elena Umaña con el vestido rojo. Cortesía

“Me gustó el vestido porque era muy diferente a lo que yo usaba, no quería ir tan parecida a los vestuarios de Selena y compré ese. Yo lo usé un mes antes prácticamente, pero es que el vestido está demasiado lindo. Tenemos buen gusto las dos”, mencionó entre risas.

La artista agregó que no es de extrañarse que les vuelva a ocurrir algo similar, porque ahora Melissa está cantando un género muy parecido al suyo y esa es la ropa que se usa para ese estilo musical.