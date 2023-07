Elena Umaña le da la “patadita de la buena suerte” a un nuevo cantante costarricense

Elena Umaña y Richard Castro están en plena promoción de su canción "Despídete". (Leonardo Durán./Leonardo Durán.)

Los 25 años que lleva Elena Umaña en la música y su exitosa trayectoria artística hicieron que Richard Castro buscara en ella la patadita de la buena suerte que impulsara su carrera como cantante dentro del país.

Desde niño Castro soñó con ser artista de la música, pero por cosas del destino su sueño se comenzó a materializar de la manera en que quería hasta hace apenas tres años, cuando en plena pandemia decidió echarse al agua.

Sabía que presentarse como artista en ese contexto sería desafiante y retador, pero confió en la experiencia que había cosechado en los años previos, pues había sido cantante en grupos musicales en Quepos y en agrupaciones folclóricas de algunas instituciones del país, que le permitieron hacer algo de trayectoria.

En ese intento por darse a conocer como nuevo artista nacional fue que Richard, quien es profesor de Música, se ilusionó con contar con la colaboración de la exvocalista de Kalúa en su canción “Despídete”, una cumbia llena de despecho que escribió hace años con ese anhelo de que Elena Umaña la cantara junto con él en algún momento.

Richard estudió el estilo musical de Elena para crear su nueva pieza, que ya promociona y está al aire, y con la que cumplió su cometido: que Umaña lo acompañara con su talentosa voz.

La cantante contó a La Teja que fue el papá de Richard quien la buscó en un concierto que dio en Quepos para hablarle de la idea de su hijo. Después de casi una hora de conversación con el señor, casi quedó convencida.

“Siempre estoy abierta a escuchar, no importa de dónde vengan las propuestas, siempre que a mí me guste la canción yo le digo que sí. Después de esa conversación, Richard me mandó la canción, me gustó mucho y aquí estamos”, dijo la artista a este medio.

Richard Castro está con agenda disponible para amenizar eventos con su voz y su música, así como conciertos y presentaciones musicales. (Facebook)

“Despídete” conquistó a Elena por su letra y su ritmo. “A mí me gusta que las canciones tengan letras y coros sencillos para que la gente se las aprenda rápido, que sea un tema popular y que la letra tenga algo de pleitecito, que a la gente siempre le gusta”, mencionó Umaña.

La canción de Castro tenía esas características y como también era cumbia, el ritmo predilecto de Elena Umaña, a ella se le facilitó muchísimo decirle que sí y ser madrina de Richard en sus inicios como cantante profesional.

Agradecido y feliz

Para el nuevo artista, el que Elena Umaña aceptara la colaboración era muy importante, porque sabe que en Tiquicia los cantantes tienen que pulsearla mucho y contar con el impulso de ella era ganar bastante terreno en el medio.

“Esa patadita de Elena me ha servido bastante y cuando uno hace una colaboración con una artista como ella, que tiene tanta experiencia, la idea es, también, que la gente que la sigue a ella me vuelva a ver a mí, a Richard Castro, y se pregunte quién es ese que está cantando con Elena.

“Están pasando cosas muy lindas e interesantes en mis redes sociales, que se mueven distinto después de esta colaboración”, afirmó Richard en entrevista con La Teja.

“Despídete” es parte de las 10 canciones compuestas y escritas por Castro que están listas para ponerlas a sonar. Algunas de esas piezas fueron escritas para cantarlas con artistas nacionales; de hecho, Castro adelantó que su siguiente tema también tendrá una colaboración, pero el nombre del artista lo confirmará después.

Para Elena Umaña, la invitación de Castro para cantar juntos “Despídete” significa un reconocimiento a su carrera musical y su trayectoria.

“Me hace sentirme orgullosa que en estos 25 años he hecho un buen trabajo para que vuelquen los ojos hacia mí, porque aquí hay cantantes que tienen la misma trayectoria o más, pero siento que he estado vigente, grabando y tratando de hacer las cosas cada vez mejor y superando el trabajo anterior y con invitaciones así, parece que todo ha valido la pena”, opinó Umaña.

Elena Umaña tiene 25 años de carrera musical por eso se las sabe todas todas en esta industria. (Rafael Pacheco Granados)

Respecto a qué consejos tiene para Richard Castro, la intérprete de “Niña mala” dijo que hay uno que es fundamental: la disciplina.

“Para ser exitoso o exitosa en la música no hay una fórmula, pero como en toda carrera o cualquier trabajo, la disciplina es lo más importante y el amor que hay que tener por lo que se hace”, acotó la diva de la música tica, quien destacó que Richard tiene de sobra esas cualidades.

Para contratar a Richard Castro se puede comunicar al número 8850-2773, o escribir a rilaujo@gmail.com. En el caso de Elena Umaña, el número para contrataciones es 8912- 8730.