Cantante Erick Léon fue operado una vez más, ¿qué tan grave es lo que tiene?

Cantante Erick León, líder del grupo La Jungla, tuvo que ser operado de nuevo. (L&L Studio Photography )

El cantante Erick León, dueño del grupo La Jungla y papá de la presentadora María Fernanda León, tuvo que regresar al quirófano.

El artista contó que el dedo que se había fracturado hace unas semanas no sanó como debía tras la operación que le realizaron a inicios de octubre, por lo que los médicos del hospital San Juan de Dios tuvieron que intervenirlo nuevamente este martes 18 de noviembre.

LEA MÁS: Cantante Erick León se sometió a una operación un poco delicada que le cambiará la vida

Con esta, Erick suma nada menos que cuatro ocasiones en lo que va del año usando el temido “traje de luces” del hospital, como él mismo lo describió con humor.

Erick León, líder de La Jungla, fue operado el pasado martes en el San Juan de Dios. (redes/Instagram)

Todo salió bien

El “León de la Jungla” aseguró que esta última cirugía salió muy bien y que espera que por fin todo quede en orden para que su mano pueda sanar correctamente.

Por ahora deberá andar con vendas y cuidarse mucho para evitar golpes o movimientos bruscos, pero eso no lo frenará en lo absoluto para entregarlo todo en el escenario.

A pesar de las molestias y el cansancio que conlleva pasar por tantos procedimientos médicos, el cantante se mostró muy agradecido con el personal del San Juan de Dios, que lo ha acompañado en cada una de estas etapas.

LEA MÁS: Erick León habló de su operación y así agradeció a quienes le han tirado “buena vibra”

Erick León continuará trabajando con su grupo La Jungla mientras se recupera de la mano. (L&L Studio Photography )

Ahora solo espera que esta intervención sea la definitiva para dejar atrás los sustos y seguir concentrado en lo que más ama: hacer gozar a la gente “a caballito”.

El cantante fue operado la primera vez el 31 de enero en el hospital Calderón Guardia luego de un pequeño accidente que le provocó la ruptura del hueso del dedo meñique en tres partes.