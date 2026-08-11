Cantante Franciny Castillo sorprende al mostrar su drástico cambio físico

Franciny Castillo dice estar muy feliz y orgullosa de su esfuerzo. (Teletica Formatos /Teletica)

La cantante Franciny Castillo, quien se dio a conocer ante el público costarricense gracias a un concurso de canto de la televisión nacional, sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía en la que mostró cómo luce actualmente y reveló que ha perdido 10 kilos.

La artista publicó una imagen en ropa deportiva en la que dejó ver sus nuevas curvas y acompañó la fotografía con un mensaje en el que explicó que este cambio es parte de un proceso personal que decidió emprender para sentirse mejor y cuidar su salud.

“Soy una mujer como cualquier otra, simplemente decidí mejorar y aceptarme como soy. No estoy donde quiero, pero me siento mejor. 10 kilos menos”, escribió.

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Franciny después explicó que el proceso no ha sido sencillo y que detrás de esos resultados hay mucho esfuerzo. Sin embargo, aseguró que está feliz con lo que ha conseguido hasta ahora.

“Ha sido muy difícil y de mucho esfuerzo, pero ahí vamos, poco a poco”, comentó.

La cantante también dejó claro que su intención no es convertirse en una mujer extremadamente delgada ni cumplir con los estándares de belleza que muchas veces impone la sociedad.

“Yo no pretendo ser modelo, así que yo sé que siempre voy a ser una mujer gruesa. Pero sí se puede mejorar, y si uno puede mejorar su salud, que es lo más importante”, afirmó.

Franciny Castillo le está poniendo bonito al ejericio y dice sentirse muy bien con su cambio. (redes/Instagram)

Críticas constantes

Quirós aprovechó para hablar de las críticas que reciben constantemente las mujeres por su apariencia física y reconoció que muchas veces son ellas mismas quienes más se castigan.

“Las mujeres a veces somos muy criticadas: que ‘ay, que está muy gorda’, que ‘está muy flaca’, que tiene mucho allá, que tiene poco acá. Y nosotras mismas nos acribillamos demasiado”, reflexionó.

Para ella, llegó el momento de dejar de darle tanta importancia a esos comentarios y entender que el valor de una persona no está determinado por su físico.

“Yo valgo por lo que soy, y si me quieren, me tienen que querer por lo que soy y no por un aspecto físico”, expresó.

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Franciny aseguró que todavía le falta camino por recorrer, pero lo importante es que ahora se siente muy bien consigo misma.

Franciny Castillo sigue cantando en eventos privados. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Su consejo para quienes también quieren hacer un cambio es que lo hagan por sí mismos y no para complacer a los demás.

“Si siempre vamos a hacer algo, un esfuerzo, algún cambio, algo, sí que lo hagan por uno mismo, no por nadie”, recomendó.

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La cantante, además, recordó que siempre ha sido una mujer decidida y que esa característica le ha permitido cumplir las metas que se propone.

“Si quiere un sueño, si tiene una meta, la cumple, tarde que temprano, pero la cumple”, aseguró.

Y cerró con una frase que resume muy bien el momento que está viviendo: “Me siento muy, muy bien conmigo misma. Y me falta mucho, yo sé, pero ahí vamos”.