Cantante Jennifer Loaiza está con los pelos de punta por algo que le pasó mientras caminaba por Cartago

Jennifer Loaiza habló de la situación en sus redes sociales. (Facebook)

La cantante costarricense Jennifer Loaiza denunció una lamentable situación que vivió este martes mientras caminaba por el centro de Cartago y que le provocó un gran susto.

Jennifer habló respecto a lo que le pasó, en una publicación que hizo en Facebook, donde lamentó la ola de inseguridad que vive el país debido al sustote que se llevó.

LEA MÁS: Por primera vez Elena Umaña aceptó cantar al lado de una mujer y lo hizo por esta razón

Según Loaiza, la situación que la dejó con los pelos de punta se registró cerca de las 3 de la tarde del martes, cuando ella estaba en las inmediaciones de un alto, en una calle de la Vieja Metrópoli.

“¡Qué tristeza me da ver en la Costa Rica que hoy vivo. Ayer (el martes) aproximadamente a las 3 de la tarde caminando en el centro de Cartago, un tipo en un carro hace un alto, apunta con un arma y dispara hacia dónde estoy, yo no pude procesar lo que había sucedido, sino, (hasta) unos segundos después”, refirió la artista brumosa en Instagram.

Loaiza está segura que el disparo no era para ella, pero sí sabe que pudo haber sido impactada por el balazo debido a lo expuesta que estuvo a una situación que no entendió qué fue lo que la provocó.

“Obviamente no era para mí el disparó sino para alguna persona que iba en carro o moto que pasaba por mi lado, pero pudo impactarme. Gracias a Dios no me pasó nada pero la inseguridad de este país, ya no permite ni siquiera caminar tranquilo”, finalizó su denuncia pública la exvocalista de Taboga Band, Nakar y Dúo Versátil.

Jennifer Loaiza hizo esta denuncia en sus redes sociales. (Facebook)

LEA MÁS: Artistas ticas presentan sus nuevos temas tras un duro año por la pandemia

La guapa cantante vivió el aterrador momento horas después de presentarse en la tarima de Repretel en su transmisión del Tope Nacional, el martes, junto a Elena Umaña.

Jennifer y Elena andan promocionando fuertemente el tema “Ya no me importa” que lanzaron juntas hace unas semanas y que representó la primera colaboración musical que hace con otra mujer la cantante de “Chambacú”.

Elena Umaña y Jennifer Loaiza andan promocionando juntas un nuevo tema musical. (Instagram)

En medio de la felicidad que tiene Loaiza por ese lanzamiento y colaboración, fue que ella fue testigo de la penosa situación.

LEA MÁS: Elena Umaña anda como loca buscando un regalo de Navidad para su hija muy complicado de conseguir