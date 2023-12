Elena Umaña anda como loca buscando un regalo de Navidad para su hija muy complicado de conseguir

Elena Umaña tiene dos hijos, una de 20 años y otro de 7 años. (Jose Cordero)

La cantante Elena Umaña no se salvó de andar en carreras estos días previos a la Navidad, pues su hija mayor le pidió un regalo muy especial que la tiene vuelta loca porque no lo encuentra.

Su hija Natasha ya tiene 20 años y por ende ahora ella es la que escoge sus obsequios a su gusto.

Según contó la intérprete de “Chambacú”, su hija es seguidora de la cantante y actriz estadounidense Ariana Grande y esta acaba de sacar una línea de perfumes miniatura por lo que Natasha los quiere.

En el caso de su otro hijo Nathan, de 7 años, si le fue más fácil conseguir su regalo porque es mucho más accesible.

“Mi hija es como loca con Ariana Grande y resulta que la cantante salió con una colección de perfumes en miniatura y ya me dijo: ‘mami, por si no sabe qué comprarme me gusta esto’, y aún no lo consigo, tengo que salir corriendo a ver dónde. Y el menor lo que pidió fue una bicicleta, más fácil”, nos contó la artista.

Así de grande está ya Natasha Moya Umaña, hija de Elena Umaña y Henry Moya.

Pero una por otra, aunque Nathan solo pidió una bicicleta resultó ser más vivillo porque también espera el regalo sorpresa de Santa.

Elena explicó que su pequeño aún tiene esa inocencia de creer que es el señor de barba blanca y traje rojo el que le deja su regalo debajo del árbol cada 24 de diciembre.

“Ellos siempre tienen su regalito en cumpleaños y Navidad. Mi hijo es que le pide a la mamá y le pide todavía a San Nicolás, entonces me toca doble (risas). Aunque ya como que está sospechando porque me dice: ‘mami, yo pienso que es como que los papás contratan un colacho para que traiga los regalos’ y yo, ‘¡ay, de verdad mi amor!, ¿por qué piensa eso?’, pero es bonito que todavía crea que es Santa que los trae”, dijo.

Su hijo es un ilusionado de la Navidad y es por él que adorna su casa desde octubre porque a él le encanta ver el árbol y el portal iluminados cada noche.

Cuando Nathan Steve nació en abril de 2016 su hermana Natasha ya tenía 12 años. (Melissa Fernandez Silva)

Solo agradecimiento

Para Elena, pasar la nochebuena al lado de sus hijos es algo muy especial por eso desde hace un tiempo para atrás dejó de trabajar en esta fecha para no perderse de ver la carita de ellos abriendo sus regalos.

Además, acostumbra hacer una cena previa a la medianoche para compartir con ellos y su ahora pareja Jimmy Vargas, del que se confiesa muy enamorada y agradecida de que sus caminos se hayan cruzado.

La cantante Elena Umaña está más que enamorada de su pareja Jimmy Vargas. Yenci Aguilar.

La cantante además nos confesó que ella no es de pedir regalos en Navidad y que más bien lo que hace es agradecer cuando pone el niñito en el portal.

“Yo no pido nada, es más que todo agradecimiento por tantas cosas lindas que me pasan, por tanto trabajo, por la salud más que todo, por todas las bendiciones que me da durante el año”, dijo.

Eso sí, los primeros días de enero sí le gusta darse una escapadita a la Zona Sur para visitar a su mamá y esta en algunas playas del lugar para empezar el año descansando y recargando baterías con el amor de su familia.