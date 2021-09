Cantante Joss Araya desea deslumbrar en “Tu cara me suena”

Joss está lista para lo que venga. Cortesía. Joss está lista para lo que venga. Cortesía.

Ser quizá una de las caras menos conocidas de la nueva temporada de “Tu cara me suena” es algo que no desvela a la cantante Joss Araya, pues ella sabe que tiene mucho que ganar y poco que perder en esta nueva aventura.

La bella artista, de 28 años, es vecina de San Carlos y desde allá tiene que viajar a Chepe varios días a la semana para ser parte del programa de imitaciones del 7, que inicia su sexto año este domingo, a las 7 p. m.

Joss lleva cinco años de ser cantante profesional, por lo general trabajaba en la zona de Guanacaste, pero la pandemia hizo que los planes le cambiaran un poco. También, es parte de un dueto junto con el experimentado músico Nelson Segura, el bajista de Los Ajenos. Para ella la música es una parte muy importante en su vida.

–¿Cómo piensa que se dio esta oportunidad?

Vieras que no sé. Dios sabe lo que quiero y conoce mi corazón, siempre soñé con esta oportunidad porque me gusta mucho el programa y sé que lo saca a uno de la zona de confort y le deja mucho aprendizaje. Además porque se puede ayudar a muchas fundaciones y personas con lo que hacemos.

–¿Cómo resume hasta ahora la experiencia?

Todo ha sido muy rápido y emocionante, pero cada momento lo he disfrutado al máximo, todo es muy nuevo, desde poner los pies en el escenario. Ha sido hermoso compartir con los compañeros, nos hemos apoyado mucho y eso lo hace bonito y más fácil.

–¿Siente que es la participante quizá menos conocida de esta temporada?

Vieras que yo no me quiero enfocar en eso, si Dios y la vida me dieron la oportunidad de estar por aquí, yo quiero aprovecharla y hacer mi misión que es disfrutar y ayudar a todas las personas que pueda. Todo lo que venga lo recibiré con los brazos abiertos.

–¿Le toca viajar todos los días?

Eso es todo un tema, ha sido supercansado porque los ensayos son muy temprano y son varios, me toca movilizarme desde San Carlos hasta San José o a veces desde Grecia. En ocasiones me toca estar todo el día, me ha variado la rutina porque tuve que cambiar los eventos y el trabajo, ya que la idea es seguir tocando en hoteles y en eventos privados.

–¿Cómo se describe como persona y como artista?

Soy muy servicial, trabajadora, simpática y conversona. Como artista siento que tengo que aprender mucho, pero soy de ir adelante, con la mente positiva.

–¿Quién la motiva para dar lo mejor de sí?

Yo misma, porque el trabajo no llega a buscarlo a uno a la casa, hay que salir a buscar y hay que tratar de encontrar la mejor versión de uno mismo, siempre queriendo crecer.

–¿Cuál cree que es el mayor reto que encontrará en el programa?

Creo que todos, meterse en un papel desde cero no es nada fácil, hay que analizar la forma en la que cantan, pero también cómo se mueven, sus gestos y todo eso cuesta porque es una canción completa.

–¿A cuál cantante le gustaría imitar?

Me encantaría imitar a Kany García, es mi cantautora favorita y hace un par de años tuve la dicha de conocerla y compartir con ella. A Kany la admiro mucho por su esencia como artista y como persona.

–¿Le pidió algún consejo a algún exparticipante?

Sí, pero todos me dicen lo mismo, que disfrute porque se va volando y cuando uno se da cuenta ya llegó al final, me dicen que no me preocupe por si lo hice bien, porque todo se va a ir dando.

–¿Cuáles lugares son imperdibles de la zona norte?

San Carlos es un cantón hermoso y hay actividades para todos los gustos. A los que disfrutan los paseos, los picnic y respirar aire fresco, les recomiendo San Vicente, donde el clima es maravilloso, comida típica deliciosa, ofrecen hospedajes y tours y sobre todo una vista increíble, está alejado de la ciudad, y brinda mucha paz y tranquilidad.

También hay lugares para los aventureros, hay mucha variedad de tours, gastronomía y más, desde aguas termales en La Fortuna y La Palmera, o una caminata en medio de hermosos senderos a río Celeste.