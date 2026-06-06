Cantante Karina Severino estalla contra los que se meten con su imagen

La cantante Karina Severino decidió ponerle un alto a quienes aseguran que su cambio físico se debe a filtros y no al esfuerzo que ha realizado durante los últimos meses.

La artista utilizó sus redes sociales para responder a los comentarios que ha recibido sobre su apariencia y aclarar que la pérdida de peso que muestra en sus publicaciones es completamente real.

Según explicó, ya ha logrado bajar 20 kilos gracias a un proceso acompañado por profesionales y se siente orgullosa de los resultados obtenidos, por lo que le molestan las insinuaciones de algunas personas que aseguran que todo se debe a retoques digitales.

Karina Severino (Instagram/La Nación)

Y es que, según contó, algunos seguidores la critican por aparecer con su rostro más delgado en los nuevos afiches de sus presentaciones, por lo que creen que usa hasta la Inteligencia Artificial para verse más delgada en la imagen.

“Dicen que uso filtros, pero no tengo filtros, nada. No se ve nada (se toca la cara). Estoy sin filtro. He perdido peso, he perdido ya 20 kilos y estoy demasiado feliz por eso”, expresó.

Kari aseguró que no tiene ningún problema en mostrar fotografías de cuando tenía más peso porque forman parte de su historia y de un proceso que ha vivido con mucho esfuerzo.

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“No por eso voy a dejar de poner mis fotos de cuando yo estaba más rellenita en los before and after que yo haga o en las publicaciones, porque ya yo no soy esa persona que era antes. Voy hacia otro rumbo”, afirmó.

A mucho esfuerzo

La intérprete reconoció que, como muchas personas, en ocasiones utiliza filtros en redes sociales, pero dejó claro que eso no tiene nada que ver con la transformación física que ha experimentado, pues esta ha sido gracias a mucho esfuerzo y la ayudita de su doctor.

También aclaró que todavía no ha alcanzado la meta que se propuso y que, cuando se sienta dispuesta a hacerlo, hablará de los trastornos de su sobrepeso.

Karina Severino, cantante

“Todavía me falta un montón por perder para llegar a mi peso meta, pero ya no se me ven las papadas que me veían antes, ni los cachetes. Sin filtro, o sea, no estoy con ningún filtro”, insistió.

La cantante explicó que su transformación ha sido posible gracias a la ayuda médica y al compromiso que ha tenido con su salud, por lo que considera injusto que algunas personas intenten restarle mérito a ese esfuerzo.

“Estoy feliz con mi proceso, estoy feliz con los resultados que he tenido y todavía me falta camino por recorrer, pero lo que se ha logrado ha sido real y gracias al esfuerzo que he hecho junto con la ayuda profesional que he recibido”, dijo.

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No opinar de cuerpos ajenos

Además, lanzó un mensaje más amplio sobre las críticas relacionadas con la apariencia física y pidió a las personas dejar de opinar sobre los cuerpos ajenos.

“Dejen de romantizar y dejen de creerse con la potestad de criticar los cuerpos de las demás personas. Si yo he bajado de peso es porque yo me lo propuse, porque he tenido una lucha que después les voy a contar y porque he querido hacerlo”, mencionó.

Para Karina, lo verdaderamente importante no son los filtros ni las fotografías, sino el bienestar que ha encontrado durante este proceso que inicio este año.

Karina Severino ganó como Isabel Pantoja. Cortesía Teletica.

“Lo importante es que me siento bien, que estoy contenta con mi proceso y que ha sido un cambio que he trabajado muchísimo. Si he bajado 20 kilos es porque los he bajado, porque he trabajado para lograrlo y porque he contado con ayuda profesional. No porque un filtro haga magia”, concluyó.