Cantante tica ya tiene planeado su propio funeral

Karina Severino tiene varios años de celebrar el día de los Fieles Difuntos con un concierto y vestida de catrina.

Este 2 de noviembre se celebra el Día de los Fieles Difuntos o popularmente conocido como el Día de Muertos.

Para muchos hablar de la muerte es tema tabú, pero en cambio a la cantante nacional Karina Severino le encanta.

Ella ya hasta planeó como quiere que sea su vela y funeral y tiene a todos sus allegados advertidos que no le pueden fallar. Desde hace seis años además tiene la tradición de celebrar este día con un concierto muy especial.

- ¿Por qué planeó su propio funeral, no le tiene miedo a la muerte?

No, vieras que no le tengo miedo a la muerte, pero eso sí, no me quiero morir todavía. Hace mucho tiempo publiqué en redes sociales que qué bonito poder planear el funeral de uno y que ya como yo soy cantante deseo que la gente me recuerde y que mi familia viera que llegan mis amigos músicos a tocar, a cantar y que me despidieran con una canción o un concierto, con luces, sonido y todo. Se supone que uno va estar en un lugar mejor, esa es la fe y hay que celebrarlo.

- ¿Qué le dijeron ellos cuando les contó como quiere su funeral?

Ellos dicen que estoy loca, que cómo se me ocurre, pero yo les digo que todos somos de la muerte. Todo el mundo planea que quiere hacer un baile, que se quiere comprar una casa, que quiere comprarse un carro, ¿por qué yo no puedo planear a futuro como quiero que sea mi funeral?

Para morirse lo único que se necesita es estar vivo y en el caso mío que soy productora porque no voy a planear mi funeral.

LEA MÁS: Ojo al horario de algunos cementerios de San José para el Día de los Muertos

Karina Severino fue participante de Tu cara me suena de Teletica.

- ¿Específicamente qué le gustaría tener ese día?

El día de mi funeral quisiera tener mucha música, a todos mis amigos cantantes, mis amigos del medio artístico cantando, bailando y haciendo un concierto grande en la funeraria o en el cementerio. Yo quiero que me velen en el Jazz Café, bien chiva con luces de neón y todo, siempre lo he pensado así.

- ¿Ya algún familiar suyo sabe o tiene por escrito todo lo que quiere para cuando falte?

¡Por supuesto! Como mis hermanas (Karla y Shirley) cantan también, entonces siempre hemos cantado juntas en los funerales de toda la gente de mi casa y yo ya les dije, y mi esposo lo sabe. Justamente hace unos días tuve una producción allá en el Jazz Café y llegué y le dije a mis músicos: “acuérdense que si yo me muero ustedes tienen que ir a tocar y cantar”, ellos ya están advertidos y, mi esposo y mis hermanas tienen el compromiso que me tienen que cantar en mi funeral y me tienen que hacer un concierto.

- ¿Le gustaría que le canten canciones tristes o más bien lo contrario?

Ah no, no, no. Obviamente, hay que llorar un poquito entonces tienen que cantarme canciones así con sentimiento y que tengan que ver con mi vida (música plancha), pero también saben que soy una persona muy alegre, una persona de muchas bromas, que me encanta reír y disfrutar con mis amigos, entonces que me lo hagan con carnaval, con música bien alegre.

Marko Jara será uno de los invitados al concierto Plancha Catrinas que será en el Jazz Café.

- Como dice la canción de Pedro Capó: “Compren vino, no quiero flores”...

Que lleven vino, pero a mí también me gustan las flores, pero ahí se las dejan a mi mamá para que me hagan un novenario bonito.

- ¿Alguna vez ha pensado cómo sería su muerte?

Vieras que nunca he pensado en eso. Todo el mundo piensa que qué bonito fallecer de una muerte natural, y de verdad que sería bonito y si es arriba de un escenario mejor.

- ¿Siempre celebra el Día de los Santos Difuntos?

Sí, por supuesto. De hecho, vamos a hacer un concierto en Jazz Café este sábado 4 de noviembre, es una noche con temática de día de muertos.

LEA MÁS: Aprenda hacer el tradicional pan de muertos, que tanta fama tiene a nivel mundial

Aún quedan algunas entradas para el evento de este 4 de noviembre.

- ¿Van caracterizados de catrinas?

Las catrinas son muy emblemáticas en México para esta celebración de muertos y nosotros tratamos, con mucho respeto, de hacerlo, hacemos nuestro altarcito de muertos, hacemos también canciones mexicanas, decoramos todo el lugar con decoración mexicana y, por supuesto, no puede faltar la música con mi banda, con el mariachi Colonial que siempre nos acompaña, estará Marko Jara, Laura Barquero y llevamos siempre invitados especiales, que en este caso va a estar Lucas Guerrero, de Nace una estrella, con una presentación especial.

- ¿Hace cuánto hace esta celebración del Día de los Muertos?

Tenemos como seis años de hacerlo. Llevo cuatro cambios de vestuario y aquí estoy haciendo flores de papel para la decoración porque nos encanta hacerlo todo nosotros mismos. Mi mamá, mis sobrinas, mi esposo, amigas, todos colaboran.

- ¿Y en el altar fotos de cuáles fallecidos ponen?

De nuestros familiares y le pedimos a las personas que han ido comprando las entradas que nos pasen fotos de sus difuntos y ya tenemos bastantes. Obviamente, no va a faltar la foto de mi padre (Carlos Severino, conocido como Calalo) que también era cantante y falleció hace 24 años.

La foto de don Carlos Severino, conocido como Calalo, padre de la cantante, no puede faltar en el altar de muertos del evento.

- ¿Alguna vez ha tenido la oportunidad de vivir esta celebración en México?

Este año iba para allá, pero uno pone y Dios dispone, por algunas cuestiones no pude salir del país, pero me muero por ir. El otro año también vamos a hacer el concierto Plancha Catrina, pero espero me dé chance de ir.