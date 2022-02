Cantante Kenia González en OnlyFans: “No vendo solo fotos o videos, vendo una experiencia”

Kenia González siempre ha cuidado mucho su cuerpo y eso le sirve en OnlyFans. Cortesía

La porteña Kenia González es cantante, pero además de eso, se ha convertido en toda una estrella del OnlyFans.

El cuerpazo de la macha, sumado al morbo que da el saber que una figura pública que ha salido en medios en varias ocasiones muestra su cuerpo sin temor al qué dirán, ha hecho que desde hace siete meses se gane la vida en esa plataforma.

Kenia cuenta que siempre ha sido una persona muy abierta a la hora de tocar temas calientes y eso le ha ayudado a desenvolverse en este nuevo trabajo, eso sí, aclara que no quiere decir que se dedique a la prostitución, como mucha gente piensa.

Kenia González Kenia González tiene siete meses en OnlyFans. Cortesía

-¿Cómo decidió abrirse un OnlyFans?

Hice un viaje a Colombia y claramente siempre uno está pensando cómo generar más dinero y como artista hay que hacer una gran inversión al inicio porque en este país la industria de la música está en pañales. Cuando estaba en Colombia me enseñaron a la muchacha que más dinero hacía en OnlyFans y la cantidad que me dijeron me sorprendió muchísimo, me empecé a informar del tema, vi que si se hacía algo más explícito se ganaba más, incluso hay personas que venden sexo, pero ese no es mi caso, lo mío son fotos y videos explícitos.

Cuando decidí intentarlo, hablé con mi mamá y le dije que en algún momento esa información se podría fugar porque cualquier persona lo puede ver y entonces empecé a hacerlo y ha sido un bum, porque la gente está acostumbrada a la doble moral que hay en el país porque juzgan como si nadie tuviera sexo o nunca hubieran mandado una foto, nada más que yo lo hago de manera inteligente por que estoy cobrando por eso, tampoco quiere decir que se promiscua o prostituta, mi vida es bonita, no soy un desmadre ni nada, siempre me preguntan que cuánto vale una cita y yo les digo que no, que esto es como una tienda y ya, yo soy una artista que tiene OnlyFans y ya.

-¿Eso siempre lo ha tenido claro?

Sí, primero soy artista, gracias a lo que he hecho en la música es que tengo esta cantidad de seguidores en OnlyFans porque genera cierto morbo saber que la cantante está enseñando sus partes, entonces qué mejor manera de hacer buen dinero de esa forma, no es que no me gusta, siento que es lo mío porque yo soy muy abierta y sensual, pero aquí se hace esto por ganar dinero.

Incluso, aprovecho esto para invertir en mi música, estoy preparando un EP con cuatro canciones y videos y todo ha salido de los siete meses que llevo en OnlyFans.

-O sea, le ha ido muy bien...

Sí, es como todo, algunos meses mejor que otros, en enero estaba el tema de la cuesta, luego en diciembre los regalos y lo que se gasta en eso, algunas quincenas me va muy bien. Por ejemplo, hace unos días se filtraron fotos y videos míos y más bien me fue muy bien, no puedo decir que me sintiera mal porque estaba sujeta a eso, sabía que podía pasar en cualquier momento. En vez de hacerme un daño, más bien fue un favor porque se volvió una locura, en Instagram me empezaron a seguir más y en OnlyFans también.

-¿Eso cuándo fue?

Para las elecciones porque mi mamá era candidata a diputada por Puntarenas, ya sabíamos que iba a pasar porque así funciona la política, pero la verdad es que no generó ningún perjuicio porque lo que yo hago no es ilegal, no se daña a nadie y soy la primera artista que lo hace y ese es el precio que uno paga cuando uno innova, pero la verdad es que yo todo lo veo para bien, de hecho me hizo gracia que amistades me escribían para decirme que lo sentían y yo les contestaba que yo no me sentía para nada mal.

-¿Nunca ha escondido lo que hace?

No, siempre he sido abierta con eso porque yo lo veo como un trabajo como cualquier otro, es un negocio nuevo, que no desgasta, no hay peligros de nada, lo haga desde mi casa y tengo una vida feliz.

-¿Cómo es el contenido que comparte?

Lleva mucho trabajo porque hay que estar innovando y haciendo cosas diferentes, viendo qué le gusta a la gente para que siempre estén ahí, mi cuenta se diferencia porque soy la primera artista que lo hace, segundo, no vendo solo el video o la foto, yo vendo una experiencia, hablo con el fan de manera sensual, me dedico a ellos y no cobro por hablar, como si hacen otras chicas.

-Supongo que es un proceso para ir soltándose en la plataforma...

Sí, la gente paga por lo minutos, al principio no duraba mucho y la gente se quejaba y ahí fui mejorando, entendiendo un poco mejor el tema y me doy cuenta que si no genero este tipo de contenido explícito, no iba a ganar lo que estoy ganando ahora, ya puedo vivir de esto, aunque hay que ser ordenados.

-¿Lo ve como una etapa nada más?

A mí me gustaría hacerme grande en esto, aunque sigo con el sueño de ser una artista reconocida a nivel mundial. Pero de momento no quiero parar.

-¿Si vinieran ofrecimientos para algo más fuerte, lo pensaría?

Claro que lo pensaría.

-¿Qué tipo de gente se topa ahí?

De todo, mujeres, hombres, hay gente muy puntual, que viene directo a lo que quiere, hay de todo un poco.

-¿Qué le ha dicho la gente cercana a usted?

Vieras que mucha gente lo ha visto como algo normal, mi familia es muy religiosa, mi mamá que es una gran persona, me ha entendido, sabe que soy buena mamá, buena hija y buena persona. Los colegas nunca me han dicho nada negativo.