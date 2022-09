Cantante Kiara Ortiz dejó el bullying atrás y ahora motiva a los niños

La historia de la pequeña Kiara Ortiz conmovió al país entero cuando -entre lágrimas- afirmó que en la escuela en donde estuvo, le hacían burlas y feos comentarios por su gusto por el canto, entre otras cosas.

Ella se dio a conocer en el programa “Nace una estrella” y luego de eso no ha parado de trabajar para cumplir su gran sueño de ser una artista reconocida y así comprarle una casita a su mamá.

Kiara es ahora parte del grupo infantil Chiquiticos, en donde además de cantar, ha aprendido a actuar y a desenvolverse en un escenario.

Kiara Ortiz ya se lanzó al agua con su primera canción. Cortesía.

Esa seguridad que ha adquirido con el paso del tiempo, hizo que se lanzara al agua y sacara su primera canción original, llamada “Una sola vida”, la cual habla de disfrutar este ratico que tenemos y dejar amarguras, tristezas o miedos atrás.

“Fue un poquillo difícil hacerla pero sí me gusta mucho. La canción fue un reto que me puso Luis (Sanabria, mánager de Chiquiticos) y a mí no se me venía nada a la cabeza, pero pensándolo se me vino la brillante idea de darle un mensaje positivo a la gente, de que siempre hay que seguir adelante aunque haya obstáculos”, comentó.

“Por todo lo que yo he pasado y he logrado, quisiera darle el mensaje a las personas de que todos pueden”, agregó.

La niña de 12 años cuenta que no ha dejado de recibir bendiciones y por eso siente que le ha sacado el jugo por completo a todo lo que vino después de participar en Nace una estrella.

“Después de salir del programa me dieron muchas oportunidades, se me abrieron puertas y he podido lograr cosas que jamás pensé que haría. Ya sé cómo expresarme mejor, cómo estar en cámaras, Chiquiticos me ha ayudado mucho porque mis compañeros son muy talentosos y verlos en el escenario es algo que me motiva a hacerlo mejor. En la escuela que estoy ahorita sí me apoyan bastante, mis compañeros me dicen que me vieron en tele o que escucharon mi canción y eso me hace sentir muy bien”, dijo.

Kiara Rodríguez pasó del bullying a la admiración de otros niños por estar en Nace una estrella

Su sueño sigue intacto, ya que la niña no pierde la fe de poder ayudar a su mamá y a sus hermanos a tener la casita que siempre han querido.

Kiara Ortiz sueña en darle una casita a su mamá. Cortesía.

“Mi sueño es sacar adelante a toda mi familia y poder comprarle a mi mamá una casita en donde se pueda sentir cómoda porque la verdad es que cuando ella es feliz, yo me siento muy bien, entonces quiero un lugar en donde podamos vivir más tranquilas”.

“A mí me gustaría poder estar en escenarios grandes, que la gente me conozca y escuche mis canciones. También me encantaría poder actuar en alguna película”, afirmó.

La cantante sabe que su carrera es gracias a varias personas que están trabajando para que ella vea sus ilusiones hechas realidad.

“Agradezco muchísimo a las personas que me apoyan, a los que me ayudaron con la canción, a mi familia y a la gente que escucha la canción y que me han escrito para decirme que el tema los inspira a poder cumplir sus sueños”.

Por su parte, Sanabria, quien ha estado muy de cerca de la pequeña en todo este proceso de crecimiento, asegura que la niña es otra de aquella que comenzó en el proyecto de Chiquiticos.

“Kiara era la más tímida, la más insegura y retraída pero ahora más bien ayuda a otros compañeros a agarrar confianza, y ya ha sucedido que gracias a su talento, ha podido ayudar a su mamá y a sus hermanos”, dijo el representante.