Cantante MishCatt abrirá concierto de Coldplay: “No puedo creer que ellos me hayan escogido”

MishCatt es quizá poco conocida en el país, pero su música ha trascendido fronteras. Cortesía

La cantante Michelle González, o mejor dicho MishCatt, casi que se pegó la lotería, ya que podrá estar en el mismo escenario que la banda británica Coldplay, que este viernes y sábado se presenta en nuestro país.

La artista, para el que no la conoce, fue fichada hace un tiempo por Universal Music Suecia, donde su música pega un montón. En Spotify, por ejemplo, le ha ido excelente.

Desde que le dijeron que sería la telonera de Coldplay ha estado muy emocionada, preparando un gran show que le permita demostrar por qué fue elegida directamente por la banda y, a la vez, para que el pueblo tico conozca más de su gran talento.

MishCatt habló con La Teja y nos contó detalles de esa presentación.

MishCatt ya se ha presentado en varias escenarios. Cortesía.

- ¿Cómo se siente antes de esa presentación tan histórica para usted y para el país?

Ni sé qué decirte, tengo tantas emociones en este momento, estoy llena de felicidad y agradecimiento y preparándome para que todo salga de la mejor manera. Estoy emocionada porque la producción que trae Coldplay es gigante, nunca antes vista y creo que todos tenemos muchas ganas de ver lo que tienen preparado.

- ¿Ya se imaginó en el estadio Nacional?

La prueba general es este viernes en la mañana, pero sí he visto que es una locura todo lo que traen para el escenario, vamos a ver cómo se siente cuando ya esté ahí.

He estado trabajando muy fuerte, agradecida con la producción y con Universal porque yo estaría dando la cara por todo el equipo que tengo atrás.

El estadio Nacional está listo para recibir a miles de personas el viernes y sábado. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Cómo fue que le dijeron la noticia de que le abriría a Coldplay? ¿Estaba sentada?

Sí, estaba sentada y fue Universal Centroamérica que me contactó. Fue muy vacilón porque yo estaba ensayando con mi papá para un toque que teníamos y lo empezaron a llamar de un número desconocido, como a la cuarta vez contestó, ya después le pidieron mi número y me contactaron, me dijeron que querían que fuera una de las personas que le abriera a Coldplay. Me dijeron que no me hiciera ilusiones porque la banda tenía que decidir.

Eso es algo que yo no podía creer porque Colplay es de mis bandas favoritas y Chris Martin es uno de los artistas que me inspiran y no puedo creer que ellos me hayan escogido.

Esto me ayudó para preparar un show que quiero dar en Costa Rica como un regalo a los que me han seguido.

- ¿Cómo es un show suyo?

Primero que todo, voy a poder reproducir las canciones que tengo en varios EP, el show tiene mucha energía y una parte electrónica, además, me gusta mezclar elementos, tener personas en el escenario, la idea también es tener músicos y coristas. A veces hay baile, pero soy muy espontánea y voy haciendo lo que siento.

- ¿Lleva algún tipo de amuleto?

Vieras que más bien me los quito todos, trato de reconectar con mi cuerpo, sentirme que no tengo nada y que puedo dar lo que soy. Sí voy a usar unas plataformas y unas cosas locas que hagan juego con la luz.

- ¿Siente que va a ser la noche más especial de su vida?

Sí, o una de ellas, porque haber sido parte del concierto de tributo de Dj Avicii en Suecia (fallecido el 20 de abril de 2018) fue muy especial para mí, porque yo lo admiraba mucho a él y tenía una fundación para la salud mental.

Pero Coldplay es una banda impresionante, que no solo da música, sino que nos hace estar conscientes de que debemos ayudar al planeta, en la parte ambiental y social, con todas las fundaciones con las que trabajan. Son activistas y todo lo que representan me fascina.

- ¿Qué puede esperar la gente de usted?

Mucha energía, la gente que me conoce sabe que improviso, siempre traigo algo distinto al show, vengo con sorpresas y yo espero que la pasemos increíble las dos noches, es uno de los primeros conciertos luego de la pandemia y siento que la energía va a ser muy rica en cada una de las presentaciones.

- ¿Quién la va acompañar?

Mis papás van al concierto como público y a mí me va a acompañar Mauricio Escalante en la guitarra.

- ¿Ha pensado qué pasaría si llega a compartir con la banda?

Ay, sería increíble, lindísimo, no voy a empujar nada, todo a su paso, si ellos no quieren o no pueden todo bien, pero a mí me fascinaría.