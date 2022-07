Cantante Mr. Vegas también salió chivísima de nuestro país tras cancelación de conciertos

Mr. Vegas es muy seguido en nuestro país por lo que los fans se quedaron con ganas de escucharlo. Foto: Cortesía Urbano 106.

Conforme pasan las horas, son más y más los afectados que aparecen debido a la cancelación de conciertos en varias zonas del país, que fueron (des)organizados por la productora AYYYP.

Esta mañana informamos que aparte de Melissa Mora, Pablo Montero, sus músicos y el grupo la Real Dinamita de May González, de Colombia, quedaron tirados en nuestro país, sin lugar donde hospedarse. Mientras que Jerry Rivera también se fue de regreso sin presentarse ni pago ni nada.

Después de esa publicación, nos contactó el dueño de la productora Crespi Productions, quien fue el encargado de traer al cantante jamaiquino Mr. Vegas, intérprete de piezas como Heads High, que es muy conocida en el mundo del reggae.

El artista, al igual que los demás, quedó chivísima con el desorden que se hizo y se devolvió a su tierra bastante molesto por lo que ocurrió.

“Yo me encargo de traer artistas jamaiquinos a nuestro país y a mí esa otra productora AYYYP me contactó para traer a Mr. Vegas a Miramar, Santa Cruz y a la Cámara de Ganaderos en San Carlos. Nos dieron adelantos, pero cuando él llegó empezamos a tener problemas con el hotel y los viáticos, también había un monto por pagar de 16 mil dólares y aún así nosotros fuimos a los diferentes lugares, en Miramar estuvimos con la prueba de sonido y ahí fue cuando nos dijeron que se cancelaba, al día siguiente (sábado) fuimos a Santa Cruz, probamos y todo bien, nos fuimos al hotel y ya cuando íbamos de regreso para el show, nos dijeron que estaba cancelado”, dijo el productor Farid Crespi.

“Él quedó a la deriva, gracias a Dios yo estaba y no iba a permitir que se quedara solo. Por dicha ellos económicamente están bien y se pudieron quedar en un hotel en Escazú, pero el productor ni siquiera aparece. Yo me senté a hablar con Mr. Vegas y él quedó agradecido conmigo, pero me dijo que iba a revisar si tomará alguna medida en contra de la otra productora”. agregó.

Crespi ha intentado conversar con la producción de los conciertos, pero al igual que Melissa Mora, el mánager de Pablo y un montón de gente, no ha tenido suerte.

Crespi asegura que no conocía a la gente de AYYYP producciones y que desde hace un mes le pareció extraño de que no se publicitaran de ninguna manera los conciertos, pues eran varias actividades muy grandes.

Según la página de Facebook de AYYYP producciones, las entradas se empezarán a devolver a partir del miércoles, aunque habrá que ver cómo lo hacen, pues de momento se los tragó la tierra.