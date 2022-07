Pablo Montero y sus músicos quedaron tirados en nuestro país sin saber dónde pasarían la noche

Pablo Montero jaló chivísima de Costa Rica. Instagram

La ridícula organización de los conciertos del cantante Pablo Montero en nuestro país, tuvo varios afectados, entre ellos Melissa Mora, el mismo artista mexicano, su grupo de músicos y una banda colombiana, la cual también se iba a presentar en las fiestas de Santa Cruz este domingo y en Miramar de Puntarenas el lunes.

Ayer, la ramonense dio a conocer que llegó a hacer prueba de sonido y se encontró con la noticia de que el concierto había sido cancelado, sin tener idea de lo que pasaba porque nadie de la productora AYYYP llegó a hacerse responsable.

“Yo llegué a hacer prueba de sonido a las 10:00 a. m. como me habían dicho y cuando llego me dicen que está cancelado el evento, el de hoy y el de mañana, o sea, Pablo no se va a presentar ninguno de los dos días, y lo único que me indicaron es que es por una situación de fuerza mayor”, dijo Mora a La Teja.

Como a la producción se la tragó la tierra luego del concierto del sábado en San Carlos ante poquísima gente, los músicos y el mismo Pablo Montero quedaron tirados en tierras norteñas, sin que nadie se hiciera cargo de su estadía en nuestro país, ya que su vuelo salía hasta el martes.

[ Cancelan conciertos de Pablo Montero y Jerry Rivera y el productor no aparece ]

El promotor de artistas Carlos Salgado tuvo que echarles una mano y correr para ver cómo les ayudaba.

“Yo no tengo nada que ver en el evento, a mí fue que me llamaron de radio Centro, porque tienen amistad con el mánager de Pablo y el dueño de la emisora me dijo que por favor les ayudara. Entonces yo lo que hice fue contactarme con el gerente del hotel y restaurante Grecia para que les diera la estadía hasta el martes porque ellos estaban en la calle, ni transporte tenían, y tuvieron que contratar una buseta para que los llevara desde San Carlos a Grecia”, dijo Salgado.

“Los encontramos asustados, destrozados y por dicha había campo en el hotel porque son 16 personas las que se hospedaron, incluido Pablo, pero él se fue este lunes para su país”, agregó el promotor.

Los músicos de Pablo Montero y el grupo Real Dinamita de Mike González, de Colombia quedaron botados en Costa Rica. Cortesía.

Salgado contó que, como era de esperarse, el artista estaba de bastante mal humor y por eso jaló de una vez la mañana de este lunes. Aquí quedaron cuatro de sus músicos, así como la Real Dinamita de May González, de Colombia.

También vino a nuestro país Jerry Rivera, quien canceló los conciertos que tenía en Costa Rica debido al desorden que reinó en la (des) organización.