Cantante nacional le escribe canciones en secreto a Christian Nodal

Dani Maro es un cantante nacional de música urbana que va creciendo como la espuma. Su hijo Samuel es su mayor fan. Instagram

El cantante nacional Dani Maro dice ser un fiel testigo de que los anhelos del corazón tarde o temprano se llegan a cumplir si se piden con mucha fe y se espera con paciencia.

Resulta que el artista urbano confesó que llevan un tiempo de estarle escribiendo canciones a Christian Nodal, porque le gusta mucho su estilo y espera algún día dárselas. Una vez se atrevió a escribirle un mensaje a su Instagram, pero el mexicano no lo ha visto.

Mientras tanto, hace unos días Maro recibió la gran noticia que será el artista telonero del próximo concierto de Christian Nodal, quien estará el 17 de junio en Eventos Pedregal, en Belén.

LEA MÁS: Chepiar de: El cantante Dani Maro tiene una inspiración muy especial

El tico espera poder conocer ese día pueda a Nodal y contarle sobre las canciones que tiene guardas.

Además, reveló que hace un tiempo recibió la llamada del cantante mexicano Walo Silvas, vocalista de la Banda MS, quien le dijo que le gustaba su trabajo y que eso significó para él una señal de Dios para decirle que siguiera componiendo “aunque nadie me creyera, aunque le mandara mis canciones a otros compositores y ni siquiera las escucharan”.

“Un día dije: ‘voy a escribirle a @nodal, nada más pa’ que sepa que ando escribiéndole unos temas, para que los cante un día’ (ver segunda foto) y obvio sabía que no me iba a responder. La cosa que sí sabía era que Dios, estaría tomando nota a mi fe y que por más que me han humillado, por más puertas que me han cerrado, por más que el A&R de tal disquera hablara mal de mí porque le expresé que yo no quería firmar todavía, porque sé qué hay muchas disqueras abusadoras, no todas, por más de eso y más … sabía que Dios no se iba a olvidar de mis sueños”, contó.