“La última que publiqué fue mi canción original ‘Punto y aparte’ (en junio 2019), después de eso tenía más proyectos, más que todo enfocados en la música original; sin embargo, a veces las cosas no pasan como uno quiere y me frustré muchísimo porque estaba en proceso de producción de canciones, pero no salía nada (no se culminaron), pasaron y pasaron los meses y de cierta forma me decepcioné un poco, tal vez entré en la realidad de lo que es la industria de la música”, explicó.