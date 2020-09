“Bebé no soy tuya ni de nadie más, no pertenezco a nadie, ni a mi mamá. No te equivoques más, no soy de tu propiedad, yo soy todita mía, puedes disfrutar, no pertenezco a nadie, tengo libertad y si quiero contigo puedo terminar...”, es parte de la respuesta que le compuso la artista costarricense Ninna a la canción “Mía” del cantante puertorriqueño Bad Bunny.