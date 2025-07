Cantante Paco Jiménez nos contó todo sobre “Lo tomas o lo dejas” de Televisa y su encuentro con Karina Ramos

Paco Jiménez es cantante, locutor y hace doblajes en series y películas. (Cortesía Paco Jiménez /Cortesía)

Paco Jiménez, quien fuera integrante del grupo Ragga by Roots, fue el tico que participó en el programa de Televisa “Lo tomas o lo dejas”, donde sale la exmiss Costa Rica Karina Ramos.

El cantante, quien vive en Los Ángeles, Estados Unidos, nos contó todos los detalles de la grabación, lo que ganó y nos reveló más de un secreto que hay detrás de estos espacios.

En este programa los participantes reciben maletines que contienen distintas sumas de dinero y van recibiendo ofertas para ver si dejan el concurso o siguen jugando en busca del premio mayor.

Aprovechamos de paso para que nos contará qué más ha estado haciendo.

- ¿Cómo terminó participando en el programa?

Es que antes del covid hice un casting para Telemundo, para The Amazing Race, que era un show donde iban 10 parejas con unas pistas por toda Asia, y teníamos, con esas pistas, llegar a buscar un tesoro, y el primero que llegaba se ganaba 250.000 dólares.

A nosotros nos dejaban en la India y teníamos que ver la forma de cómo llegar a Tailandia y de ahí ver la forma de cómo llegar a Japón, pero lo que nos daban eran 10 dólares, teníamos que ver cómo llegamos a cada uno de los lugares. Entonces, buscaban gente que tuviera talento para poder cantar en la calle y pedir dinero, o hacer una actuación en la calle o así. Yo gané ese casting, pero se vino el covid y todos quedamos con la mochila en la espalda.

El mismo director de ese casting me llama para decirme que en México están buscando talento para un show que se llama “Lo tomas o lo dejas”, entonces mandé un video y resulta que me escogieron.

Paco Jiménez estuvo en "Lo tomas o lo dejas" de Televisa, donde sale Karina Ramos. (Redes/Instagram)

- ¿Cuándo fue la grabación?

Esa grabación fue el mes pasado. Estuve un mes en México, en Televisa. Estuvo demasiado bonito.

- ¿Tanto duran en grabar?

Ah, sí, el contrato era por un mes completo. Obviamente, no podíamos hablar del tema, no se podía salir de la ciudad, pero fue muy divertido, o sea, la experiencia fue muy bonita.

- ¿Sabía que la tica Karina Ramos era presentadora?

Ah, no, no tenía la menor idea. No sabía nada de Karina, nunca la había visto en mi vida. Y la vuelvo a ver y digo: ‘¡Wow! Está demasiado guapa’.

Paco Jiménez confesó que no sabía quién era Karina Ramos. (Redes/Instagram)

- Fue miss Costa Rica, de hecho...

No sabía tampoco eso.

- ¿Qué tal la experiencia?

Muy bonito, pero muy cansado también porque teníamos que estar desde las 6 a.m. en el foro y viajar una hora hasta el estudio de Televisa desde el hotel. Entonces salíamos como a las 4:30 a.m. y eran las 5 o 6 p.m. y estábamos ahí en el foro. Muy intenso, y se trabajaba jueves, viernes, sábado y domingo. Nos daban lunes, martes, miércoles libre. Entonces aprovechábamos para ir a lugares históricos de México.

- ¿Se grabó toda la temporada de un solo?

Éramos 40 participantes, todos grabaron en el mismo mes, había como una tómbola, no sabían a quién iban a escoger para que participara por el premio. A mí me tocó participar hasta la tercera semana.

-Llamó mucho la atención que utilizara dichos ticos...

Ah, sí. Lo tico nunca lo he perdido y he trabajado muchos años en Los Ángeles haciendo acento mexicano, porque me sale bien, por eso me dieron la voz de El Chapo, en Netflix, pero nunca se me ha pegado el acento.

- ¿Al final cuánto ganó?

No gané mucho, pero en este tipo de shows uno va con un contrato, entonces uno no va perdiendo.

Ellos fueron los que concursaron en 'Lo tomas o lo dejas' de Televisa, muchos son actores. (Cortesía Paco Jiménez /Cortesía)

- O sea, ¿le pagan solo por ir a participar?

Sí, o sea, ya uno va ganando, por supuesto. Aparte de eso, pues estuve en un chuzo de hotel cinco estrellas, con un chofer que estaba pendiente de mí, con una persona que me llegaba a dejar el desayuno, el almuerzo y la cena a la habitación. Una cosa que era impresionante. La atención era súper, pero súper. Me traían botellas de agua con mi nombre, demasiado chineados. Tenía un maquillista y un vestuario exclusivamente para mí.

- Pero, ¿en el concurso cuánto ganó?

Como 2.900 dólares (casi millón y medio de colones) en el programa como tal. En el concurso.

- ¿Y cuánto le pegaron por solo ir a participar?

Digamos con The Amazing Race, por ejemplo, y solamente por pegar el casting eran 20.000 dólares (unos 10 millones de colones). Solamente para que vea que uno ya va ganando.

Paco Jiménez contó que lo trataron como una estrella durante el mes que trabajó para ese programa. (Cortesía Paco Jiménez /Cortesía)

- ¿Lo tentaron mucho para que cambiara su valija?

Me ofrecieron $14.500 dólares por mi maleta y no los quise aceptar, me pareció que era muy poco, me quedé con mi maleta siempre y al final no te digo, me la compraron por $2.700 dólares, me faltaban tres maletas para ganarme los $100.000 dólares.

Paco Jiménez fue parte de Ragga by Roots.

- ¿La maleta suya de cuánto era?

Fue muy tentador decir: ‘Ok, o la vendo por 14.000 dólares o le doy hasta el final y no importa lo que me den’. La mía era de 5.000 dólares, pero es que todo eso es parte también del contrato, es parte de la magia del programa.

Tienen un equipo como de 100 personas, el equipo técnico era una locura, se filmaban como en 8 cámaras, y un montón de gente en planta. El trato, el estudio, el equipo, era otro nivel, era como estar en Los Ángeles.

Conocí a un montón de gente supertalentosa, muy exitosa. Empresarios de Puerto Rico, de España, directores, fotógrafos de Europa, de todos lados. O sea, una cosa muy chiva.

- ¿Qué anda haciendo en Costa Rica?

Empecé a montar un negocio acá porque me encanta estar aquí. No me gusta estar desocupado, siempre tengo que estar haciendo cosas. Entonces empecé a construir unas cabinas para mí en La Fortuna y luego me compré un lote por Hacienda Pinilla (Guanacaste) y ahora estoy haciendo unas cabinas por allá. He trabajado con la misma cuadrilla que me trabaja y resulta que llegó un gringo y le gustó el diseño y terminé montándome una empresita constructora y ahora le estoy trabajando a varios gringos papudos en Nosara.

Paco Jiménez fue muy popular en los años noventas. (Cortesía Paco Jiménez /Cortesía)

- ¿Y sigue con la música?

Siempre, yo trabajo también haciendo instrumentaciones para muchas empresas de Estados Unidos, tanto jingles, audios para series de televisión y también hago doblajes, como estamos de moda los latinos en esto, pues se ha puesto un poquito mejor.