Cantante que confrontó a Rodrigo Chaves: “Pido que nos dé importancia a los artistas nacionales”

Wendy Celine Brenes, una cantante nacional que confrontó hace un par de meses a Rodrigo Chaves, cruza los dedos para que el nuevo presidente electo de la República nunca olvide lo que ella le pidió en la cara.

La artista ha sido parte de la Orquesta 506, la de Charly Rivera y también ha tenido pasos por México en diferentes grupos.

La ahora solista encaró a Chaves el día de las elecciones de la primera ronda (6 de febrero), cuando se lo topó en una escuela en Desamparados.

Ella le reclamó que dijera, un par de días antes en el debate de Teletica, que nuestro país tendría como líder a un doctor en economía (se refería a sí mismo) y no a un actor o a un cantante.

Wendy, al igual que muchos artistas, se sintieron minimizados y lo expresaron en redes sociales, pero ella, cuando se lo topó en persona, no desaprovechó la oportunidad de recalcarle el sentimiento que generaron esas palabras en su gremio.

“Estábamos en Desamparados, en la escuela donde nos tocaba votar y don Rodrigo llegó, nosotros escuchamos a mucha gente gritándole y yo pensé que era mi momento para decirle lo que pensaba y decirle que por qué le había restado importancia a los artistas, yo estaba molesta porque no tenía por qué discriminarnos ni hacernos sentir menos importantes que un economista.

“Él se fue y me dejó con la palabra en la boca. Yo esperaba una respuesta más respetuosa de él, pero a él le valió y se montó al carro, ese día hablé con Eli (Feinzag), me abrazó y me trató muy bien”, aseguró Wendy.

Chaves le negó a Wendy que él hubiera dado a entender que cualquier otro profesional tiene más valor que un cantante e, incluso, aseguró que apoyaba al artista nacional antes de seguir su camino.

Wendy Celine Brenes cruza de los dedos para que se acuerden de los artistas ticos. Cortesía.

Al ver que Chaves venció a José María Figueres en la segunda ronda, Wendy ahora cruza los dedos para que las cosas mejoren y para que cuando asuma el poder, se acuerde de los artistas, quienes en los últimos dos años la pasaron realmente mal.

“Me sentí un poco triste con la elección y dejo todo en manos de Dios, porque no sabemos qué es lo que nos espera, al país y a nosotros los artistas”.

A Rodrigo Chaves le tocará ganarse a muchos artistas nacionales. (Jose Cordero)

Ella asgura que piden pocas cosas, pero muy importantes para que el arte crezca en Tiquicia y sea igual de valorado que en otros países.

“Le pido abrir más espacios a los artistas, que nos den importancia desde niños, hay gente muy talentosa en escuelas, colegios, no solo como cantantes, sino cultura en general, hay pintores, actores, músicos y desde ahí tendría que venir el apoyo.

“También más espacios culturales para que el público nos escuche y nos conozcan, a como está el mundo, la gente necesita entretenimiento y eso lo damos nosotros. Yo tengo una bebé y para mí es muy importante que se abran más oportunidades para nosotros”, agregó.

Directa

Otra artista que le pidió soluciones y chances para todos sus colegas fue Carolina Paniagua, exvocalista de Taboga Band.

Caro lanzó la pieza “Señor Presidente” días antes de la elección, en la que solicita que por fin se acabe la corrupción.

“Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto, que usted me ha pedido como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado esperando confiado a que llegue ese día, en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido”, dice parte de la pieza.

Carolina Paniagua tiene claro qué espera de Rodrigo Chaves. Cortesía.

La artista dice que su canción es un llamado del pueblo.

“La letra está muy clara, más que como cantante, lo hago como ciudadana común y es un llamado a que las cosas cambien y se cumpla con lo que se ha prometido. Ojalá que él (Chaves) se pueda empapar un poco de los asuntos del gremio, no por un tema de drama, sino desde el sentimiento”.

Paniagua espera que en algún momento Chaves escuche su canción y se sensibilice en este tipo de temas.

“Sin un artista sería un mundo triste y apagado, la música es terapia para el alma, es parte fundamental para el diario vivir y para mantener un espíritu alegre y de reconocimiento mental”, manifestó.

Ella es fiel testigo de cómo la música ayuda a las personas, pues en el 2020 sufrió un derrame cerebral y salió adelante gracias a las terapias que llevó, acompañadas de buenas piezas.