Cantante Ramzi no la pasa nada bien y pide oraciones a cinco días de la final de Tu cara me suena

Ramzi es todo un artista quien se ganó el cariño de la gente en Tu cara me suena.

A solo cinco días de la gran final de Tu cara me suena (TCMS) el cantante Ramzi recibió un diagnóstico médico que lo tiene muy preocupado, razón por la cual le pidió a la gente que oren mucho por él.

Ramzi, cuyo verdadero nombre es Gabriel Ramírez, es parte de los cinco finalistas del programa de imitaciones y canto de canal 7, y uno de los claros favoritos para quedarse con el triunfo de la sétima temporada de TCMS.

El artista comunicó este miércoles que, tras un chequeo médico que le hicieron, le diagnosticaron una severa infección en las cuerdas vocales, lo que pondría en mucho riesgo su participación del próximo domingo en la final del programa.

Según contó en sus redes, este martes amaneció sin voz, por eso se fue a revisar y se llevó la sorpresa que lo tiene tan preocupado.

“Cuesta demasiado que me enferme, estamos a cinco días de la final de TCMS y he tenido muchos eventos este fin de semana. Mañana (miércoles) tengo concierto y no sé qué va a pasar. Oren mucho y manden buenas vibras”, dijo.

Ramzi aseguró que se ha estado cuidando mucho para que su presentación del domingo esté a la altura de una final.

Ramzi confirmó este martes el inesperado diagnóstico médico. (Instagram)

En la última gala del programa a él le corresponderá cantar “Stranger” de Dinash, un artista de Kazajistán muy conocido

“Espero mejorarme pronto para darles el show que ustedes se merecen en la final. Les quiero con todo mi corazón”, reiteró.

Además de Ramzi, por el trofeo de TCMS también competirán Brian Cálar, Elena Umaña, Jonathan Samuel y Rosibel Carvajal.

Ramzi publicó esto en sus redes a cinco días de la final de Tu cara me suena. (Instagram)

Niah, Gustavo “Tavo” Gamboa, Jecsinior Jara, Alista Salazar y Bryan Villalobos también se presentarán en la final, pero ellos no tendrán la posibilidad de ganar. Sus presentaciones son, como dicen, de mero trámite.

