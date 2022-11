Cantante Sarita Barboza dice que no cantó en Teletón porque no le dieron espacio

Aviso importante... 😊Bendiciones a todos🤩 Posted by Sarita Barboza on Sunday, November 13, 2022

La ganadora de Nace una estrella, la cantante Sarita Barboza, también aclaró por qué no se presentó en la Teletón de este fin de semana.

En un video en su cuenta de Facebook, la niña aseguró que le dijeron que por una cuestión de espacio no podía poner su granito de arena a la maratónica.

“Para aquellos que me preguntaron cuál es la razón de por qué estuve en Teletón. Nos dijeron que no podíamos ayudar ni estar ahí porque no había espacio, no podíamos dar nuestro granito de arena porque no había espacio. Yo con muchísimo gusto hubiera aportado y estado ahí para que ustedes me hayan (sic) visto cantar, pero no se pudo”, afirmó la talentosa chiquita.

La Teja le consultó a doña Evelyn Gómez, mamá de la niña y nos comentó que sí la tomaron en cuenta para ruta Teletón, días previos al evento, pero que para el del fin de semana no la requirieron. Están tranquilos y respetan la decisión de la organización, pero hicieron el video para aclararle a los fans de Sarita, que la querían ver en escena.

Ya ven, no solo Gonín se quedó con las ganas de presentarse.