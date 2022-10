Cantante Sharon Abarca: “El tráfico me dijo que volví a vivir”

La cantante Sharon Abarca dice que ahora ve la vida de manera distinta. (Tomadas del Facebook de Sharon Abarca)

La cantante Sharon Abarca ya se encuentra en su casa, descansando y recuperándose luego del susto que se llevó la tarde de este miércoles y que le pudo haber costado su vida.

La exparticipante de Tu cara me suena iba de camino hacia la casa de su familia en Grecia cuando por culpa de un pozo, derrapó y dio varias vueltas con su carro, llegando a pegar directamente con otro vehículo, que la terminó frenando, antes de que el accidente se convirtiera en una tragedia.

Desde su camita, la artista habló con La Teja y nos contó cómo está y qué fue exactamente lo que pasó.

“Fue más que todo el susto, solo hay daños materiales, unos cuantos golpecillos, en la cabeza y las cervicales, del efecto latigazo pero todo bien, con terapia va descontracturando poco a poco pero eso no es nada. El pasajero del otro vehículo fue el que se lesionó la clavícula y el hombro”, dijo.

Sharon explicó que el percance se dio debido a que llovía mucho en ese momento y habían varios pozos en la carretera Bernardo Soto.

“Estaba lloviendo y la verdad es que yo no iba rápido, solo que había un pozo de agua y derrapé, di vueltas en la calle y por dicha, porque eso nos dijo el tráfico, el otro carro fue el que me atajó y no dejó que el mío diera más vueltas para el carril contrario. Yo quedé como en el paredón y no podía abrir la puerta, me sacaron por la puerta del pasajero.

“Le digo a la gente que tenga mucho cuidado con las lluvias y los pozos porque son muy peligrosos, yo quedo muy agradecida porque sé que el cuento podría haber sido diferente, por ahí pasan demasiados trailers, buses y camiones de carga pesada. El mismo tráfico me dijo que volví a nacer y así lo siento, fue una experiencia horrible, uno queda superasustado pero quedo agradecida con la vida y ahora veo todo con otros ojos, la vida es demasiado frágil y uno no sabe en qué momento le toca”, comentó la adolorida artista.

Sharon fue parte de Tu cara me suena en el 2020, también ha dado conciertos con la Orquesta Filarmónica Nacional y es solista.