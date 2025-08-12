Cantante Steven Sibaja se llevó un gran susto con su salud

El cantante Steven Sibaja participó en el programa La Voz de México y Estados Unidos. (Cortesía Steven Sibaja)

Steven Sibaja se llevó un gran susto con su salud cuando se encontraba en San Carlos para participar en un programa de canto en el cual es juez.

El cantante terminó hasta en el hospital debido al intenso dolor que sentía y que no se le aliviaba por más medicamentos que tomó para tratar de curarse.

Él forma parte del equipo de evaluadores del concurso Somos Talento, que se transmite por canal 14 los domingos, por lo que desde el sábado se fue para el cantón de Alajuela.

Según contó, cuando se acostó a dormir le empezó un dolorcito. “Estuve así un gran rato, me tomé un par de pastillillas y cosas así, y empecé a decir: ‘No, ya casi se me quita, ya casi se me quita’, así me aguanté como cuatro horas y no se me quitaba. Me tomé varios medicamentos y no me hicieron absolutamente nada y, entonces, llegó el punto en que ya me sentía con mucho dolor y ahí dije ‘voy a ir al hospital’”, mencionó.

Luego de varios exámenes, los doctores le indicaron que lo que tenía no era un simple dolor de estómago, sino un problema en su vesícula.

Steven Sibaja conoció a Alejandra Guzmán cuando fue a competir a La Voz México. (Instagram)

No fue hasta el domingo a las 7:30 a. m. cuando le dieron la salida y aun así, adolorido y cansado, asistió al programa de televisión.

“No tenía ni la menor idea de que eso me podía pasar o que eso estaba por ahí (el área donde le dolía). Es superdoloroso, ustedes no saben lo que me dolía, yo sentía que me iba a morir”, dijo en sus historias de Instagram.

El exparticipante de programas como La Voz México y La Voz US dice sentirse ya mejor y que ahora le toca cuidarse mucho, no comer comidas grasosas, por ejemplo, para evitar otro episodio de dolor.

Steven iba a ser uno de los teloneros del concierto de Alejandra Guzmán, el cual estaba programado para el 31 de agosto en Parque Viva, pero se canceló por un problema de salud de la cantante mexicana.