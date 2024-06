Cantante Steven Sibaja venció el miedo para contar algo que dudó hacer público

Steven Sibaja es un cantante costarricense que tiene muchísimo talento en la música.

Aunque reconoció el miedo que tenía para hablar públicamente sobre un tema muy privado de su vida, el cantante Steven Sibaja se sinceró con su gente y este sábado en redes sociales venció su gran temor.

En un video que compartió en Instagram, el artista costarricense habló de su vida y de un proceso que enfrenta con el solo objetivo de derribar sus propias murallas y abrirse al mundo, según mencionó.

LEA MÁS: Le ofrecen un platal a cantante nacional, ojo la razón

“Hace mucho quería sentirme libre de poder decir esto… contarles de mi vida, mi proceso… Muchas veces sentí miedo e incluso dudé sobre publicar esto… Sin embargo, hoy derribo mis murallas y me abro al mundo”, escribió al momento de compartir el video en sus redes.

Sibaja reconoció en el video que a veces confunde a la gente porque se muestra de una forma frente a ellos, pero, como dicen, la procesión la lleva por dentro.

“Tiendo a confundir a la gente. Soy una persona muy alegre, pero de un alma muy triste; tiendo a sentirme muy seguro de mí mismo, pero muy inseguro, así de rápido; amo con todas mis fuerzas, pero a veces, a veces me siento sin corazón. Soy extrovertido, pero déjame decirte, prefiero andar solito. Estoy sanando, gente, y doliendo al mismo tiempo, y no hay nada de malo en eso, de verdad que no y ese, ese es mi proceso”, dijo el joven sin entrar en detalles.

Steven Sibaja es amiguísimo de Keyla Sánchez.

De inmediato, las redes del cantante se comenzaron a llenar de mensajes de aliento de parte de sus seguidores.

LEA MÁS: Concierto de Karol G: Steven Sibaja contó que le quisieron robar en medio de la aglomeración

“Nuestras almas evolucionan, te entiendo al 100. Ánimo, un día todo eso pasará”; “detrás de cada proceso, hay un Dios buscando nuestro corazón” y “espero que sanes, te envío paz y fuerza espiritual”, son parte de las cosas que le han escrito al artista.

Steven tiene una carrera musical bastante consolidada en Costa Rica gracias a su paso por programas como La voz México y Estados Unidos, en 2019 y 2020, respectivamente.

Además, a él es común verlo con Keyla Sánchez, pues es una de sus mejores amigas.

Cantante Steven Sibaja se sinceró y contó algo que tenía mucho miedo de hacer público

LEA MÁS: Mujer con la que supuestamente le dieron vuelta a Keyla Sánchez fue novia de su mejor amigo