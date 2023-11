Mujer con la que supuestamente le dieron vuelta a Keyla Sánchez fue novia de su mejor amigo

Keyla Sánchez y Alejandro Sequeira terminaron su relación amorosa recientemente porque hubo una supuesta infidelidad de por medio.

La ruptura amorosa entre Keyla Sánchez y Alejandro Sequeira tiene un nuevo capítulo, cual si fuera novela mexicana.

Ahora resulta que el joven empresario le habría dado vuelta a la presentadora de Teletica con la expareja de su mejor amigo.

Nuevamente el youtuber Diego Bravo destapó el tamal al revelar que la joven sancarleña con la que supuestamente le fueron infiel a Keyla fue novia del cantante Steven Sibaja, quien es muy cercano a Sánchez.

El exparticipante de La Voz México le confirmó al creador de contenido que la joven Tatiana Rodríguez y él tuvieron una relación amorosa hace un tiempo y que le tomó por sorpresa el enterarse que ahora Sequeira está saliendo con ella.

“Con respecto a mi relación con Tatiana es cierto. Yo tuve una relación con ella hace un tiempo, e incluso, en varias ocasiones lo conversé con Alejandro y otros amigos, les manifesté en confianza lo bonito que fue esa relación y que aún le sigo guardando mucho cariño”, le contestó el cantante a Bravo.

El cantante Steven Sibaja siempre salía con Keyla y Alejandro a todo lado.

A inicios de semana la ramonense confirmó que estaba soltera de nuevo y que prefería no hablar del tema porque hubo una infidelidad de por medio sin mencionar con quién le pusieron los cachos.

Después se empezó a rumorar que la chica con la que vieron a Sequeira en La Fortuna, de San Carlos, era Rodríguez, que ahora sorpresivamente resultó ser la ex de Steven, gran amigo de ambos.

“Con respecto a Alejandro, lo consideré un amigo, lo aprecio mucho y me toma por completa sorpresa lo que está saliendo en los medios. Desconozco si es verdad o no, pero si así fuera, creo que existen valores y principios de lealtad con las personas que uno dice llamar ‘hermano’ y considero que eso no se hace. Sin embargo, ellos pueden hacer con su vida lo que gusten”, agregó Sibaja.

Esta fue la conversación de Steven Sibaja con Diego Bravo.

El cantante le aseguró al youtuber que no había querido decir nada al respecto porque su amiga Keyla “la está pasando mal”.