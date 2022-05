Cantante tica Cori Elle transformó relación tóxica en un tema musical (video)

La cantante nacional Cori Elle no aguanta nada y por más que le pidan perdón, ella se aleja cuando detecta algún tipo de actitud negativa en una pareja.

Esto lo cuenta en su nuevo tema --llamado “Lo siento”-- que lanzó hace unas semanas con una campaña de expectativa bastante curiosa.

La artista, de 29 años, contrató a un actor para que fuera al centro de San José con un cartel que decía “Lo siento, Cori Elle” y el muchacho ponía cara de tortero arrepentido.

Como era de esperar, las reacciones fueron variadas, desde el típico consejo de que la siga pulseando hasta que tuviera dignidad. Otros peatones nada más se quedaban viéndolo y la cara que hacían delataba sus pensamientos.

Cori Elle sabe que ante cualquier señal mejor huir. Cortesía.

-¿Qué fue eso del hombre dolido con el cartel de ‘Lo siento, Cori’?

Fue una campaña de expectativa para el tema “Lo siento” y me inspiré en una relación que tuve hace dos años, el chico era bastante tóxico y celoso y yo, como parte de la estrategia creativa, hablé con un actor para que se fuera a San José centro con un rótulo que dijera ‘Lo siento, Cori’ porque básicamente fue lo que pasó en la vida real.

Me pedía disculpas para volver y eso fue lo que quise hacer, que la gente le preguntara en la calle qué pasaba y ver las reacciones de la gente, fue muy gracioso verlas y también que conocieran un poco de mí y buscaran la canción.

-¿Estuvo cerca midiendo las reacciones?

Sí, obviamente no tan cerca, pero sí podía ver las reacciones; me daba gracia ver a mucha gente, unos le daban consejos de que no se rebajara, otros que siguiera adelante, que no pidiera disculpas así, que mejor le mandara flores y así. Fue muy vacilón.

-¿Quién era el muchacho?

Es un actor que conocí, un artista circense que se llama Marco Muñoz y él se apuntó.

-¿Cómo fue la historia real, al final perdonó?

No lo perdoné y fue muy duro porque es una persona que trató de impedir mediante los celos y actitudes posesivas que yo creciera; (esas acciones) me impedían concentrarme en mi carrera. Noté que no era lo mejor para mí, que merecía alguien que entienda mi carrera y me ayude a alcanzar mis objetivos, por eso la canción se llama “Lo siento”, es un lamento de que uno no puede quedarse y ayudarles con esos problemas porque yo tengo que pensar más en mí y seguir adelante.

-¿No fue que hubo infidelidad?

Que yo me diera cuenta no, pero sí era muy celoso y posesivo y por eso decidí terminar.

-¿Qué tipo de cosas no perdona?

La infidelidad, que afecta muchísimo la confianza de una relación y los diferentes tipos de agresiones, la psicológica y la física, que son muy difíciles de superar.

El actor Marco Muñoz, fue el que le pidió disculpas a Cori Elle. Cortesía.

-¿Cuál consejo le da a la gente que vive relaciones así?

Que a la primera señal salgan de ahí lo más pronto posible.

-Viendo el video, muestra una faceta muy sensual, ¿era lo que quería proyectar?

Sí, totalmente, es un reflejo de lo que fue la relación, con partes buenas, intensas, de amor y pasión y también la parte en que empieza a caer la relación. Se ven enojos, frustaciones y cada uno empieza a tomar su camino, se ve lo que toda pareja vive en la intimidad, era parte de la idea.

Cori Elle invitó al modelo Oscar Marín a ser parte de su video. Youtube.

-¿Dónde grabaron el video?

En un lugar muy chiva que se llama Alianz Loft, un airbnb ( lugar que se alquila) que queda en Heredia. Es muy bonito porque nos dieron mucho apoyo para grabar y es un lugar como futurista, para mí de los mejores del país para ir a compartir en pareja y se prestó demasiado bien para el video.

-¿Cómo está ahorita del corazón?

Tranquila, muy enfocada en mi carrera. En los últimos años lo que he hecho es tratar de cumplir objetivos, sacar mi música y una de esas cosas bonitas que ha traído eso es que logré firmar un contrato de distribución en Los Ángeles; es un pasito pequeñito para lo que quiero, pero es el premio a estar enfocada en sacar mi música, ahí voy avanzando poquito a poquito.