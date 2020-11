Después de eso duraron mucho para verme de nuevo y y fui donde una doctora que me quitó una pelota y la mandó a biopsia, ella me sugirió que fuera de nuevo a la Caja y les llevara la biopsia. Entonces me fui para el Calderón y el señor de aquí no quiso tomarla, me dijo que no tenía nada y ni me revisó, yo me fui confiada.