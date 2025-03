Cantante tica que quedó encerrada en tienda de Miami contó lo que le hicieron los dueños

Melania Pacheco, cantante costarricense, anda en Miami, Estados Unidos, y se quedó encerrada en una tienda de instrumentos musicales. (redes/Instagram)

Hace unos días les contamos que la cantante nacional Melania Pacheco se había quedado encerrada en una tienda de Miami, Estados Unidos, y que tuvo que ser rescatada por la Policía.

Resulta que dicha noticia no solo le generó nuevos seguidores a la tica sino también que fuera señalada por otros, por su aparente descuido.

Sin embargo, la artista salió en su defensa e hizo una nueva publicación para aclarar que no fue por “descuidada”, si no que la dejaron adentro del local después de su hora de cierre.

Además, contó que los dueños del local se comunicaron con ella un día después al enterarse de lo ocurrido.

LEA MÁS: Dani Maro ya salió del hospital tras ser operado de emergencia y reveló qué lo puso tan mal

Melania Pacheco se quedó encerrada en tienda de Miami

Melania subió a sus redes que el viernes de la semana pasada fue a una tienda de instrumentos y que los empleados no se percataron que ella aún estaba en el área de guitarras y cerraron sus puertas. Ella tuvo que llamar al 911 y grabó con su celular el rescate que se tardó cerca de una hora.

“He visto que muchos de ustedes antes de conocer el contexto, pues se atrevieron a criticarme, a juzgarme, a decir que yo soy una tonta, que soy distraída, que cómo es posible, antes de conocer realmente lo que sucedió”.

“Así que bueno, todo bien, si quieren me insultan, si quieren piensen lo que sea aquí igual estamos para servirle. Lo que sí quiere es decirles que es importante conocer el contexto antes de emitir un juicio hacia una persona y rápidamente, quiero contarles que no fue nada culpa mía, incluso la tienda me mandó una carta al día siguiente diciendo que fue error de ellos porque nunca se fijaron a la hora de cerrar que no hubiera alguien más en la tienda, simplemente la cerraron y no se fijaron en el lugar donde yo estaba y se fueron, y ellos mismos lo reconocieron”, aclaró.

Melania Pacheco subió un video a sus redes del susto que se llevó en la tienda al ver que estaba cerrada. (redes/Instagram)

LEA MÁS: Cantante tica quedó encerrada en tienda de Miami y grabó su rescate con el celular

La cantante contó en el video del encierro que por poco entra en pánico al sentirse ahí sola, en media oscuridad y sin nadie que escuchara sus gritos de auxilia.

Por suerte pudo comunicarse con la policía gringa, cuyos oficiales tuvieron que cortar hasta una malla para sacarla del encierro.

La cantante Melania Pacheco aclaró el por qué se quedó encerrada en tienda

Hasta los mismos policías estaban muertos de risa al saber que no se fijaron que aún habían clientes adentro de la tienda.

La cantautora anda en Miami, Estados Unidos, trabajando en algunos proyectos musicales.