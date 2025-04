Cantante tica sentía que se moría mientras manejaba y dos ángeles la salvaron

Cantante tica Maryzza Paloban narró el angustiante momento que vivió con su salud mientras iba manejando. (redes/Facebook)

La cantante nacional Maryzza Paloban vivió un momento bastante angustiante con su salud mientras iba al volante y ahora anda en busca de las dos mujeres que prácticamente le salvaron la vida.

La artista, quien hace presentaciones como solista y con la orquesta Son Sabor, nos contó que el martes salió como de costumbre rumbo hacia su trabajo en Heredia cuando se empezó a sentir mal del estómago.

En ese momento estaba por el sector de Santa Bárbara y solo acató a detener su carro a la orilla de la carretera y pedirle a Dios que le calmara el dolor.

Unos minutos después y al ver que el dolor no cesaba decidió seguir manejando hasta encontrar un hospital, pues sabía que no era un dolor normal.

“Llamé a una de mis hermanas y le pedí que no me cortara la llamada, pues no sabía si iba a llegar a San José, encendí las luces de emergencia y saqué por la ventana un pañito blanco que andaba para pedir que por favor me dieran campo porque realmente creí que ese dolor me iba a matar”, relató.

LEA MÁS: A cantante tica le dijeron que tenía cáncer de mama un día antes de Navidad

Maryzza contó que a pesar de que iba hasta pitando y con las luces de emergencia encendidas, muy pocos conductores le daban campo y se preocuparon por saber si necesitaba algo hasta que se le acercaron dos mujeres que iban en una moto.

“Yo sudaba horrible y la ansiedad se desató al mil por ciento, me preguntaron qué me pasaba y con el poco aire que me iba quedando les dije que tengo una ataque de piedras en la vesícula”, mencionó.

Maryzza Paloban además de cantar como solista es la vocalista de la orquesta Son Sabor. (redes/Facebook)

Las motociclistas se terminaron convirtiendo en sus ángeles, pues según explicó, se colocaron adelante de su carro y empezaron a gritar que era una emergencia y gracias a ellas pudo llegar hasta una clínica Moreno Cañas, en barrio Cuba, después la trasladaron de emergencia al hospital San Juan de Dios.

La cantante solo recuerda el número de placa de la moto (M911020), pues las mujeres que la auxiliaron se se fueron al ver que ya estaba en manos de los doctores, por eso ahora desea encontrarlas para agradecerles personalmente.

“Fue demasiado feo, sentí que moría de verdad, creí que no iba a llegar al hospital, y aparte de eso yo soy asmática y con base en todo el tratamiento que yo llevé (por su cáncer de seno) desarrollé ansiedad también, entonces fue un episodio muy horrible, creí que no iba a llegar a tiempo”, dijo.

Otro duro golpe

María Isabel Palma Obando, como es el nombre real de la artista, es sobreviviente de cáncer de mama, tras ser diagnosticada en el 2014.

A raíz de la quimioterapia que aún toma en pastillas tiene varios órganos de su útero afectados y, según le dijeron en el hospital, no la pueden operar aún de las piedras en la vesícula hasta que no le realicen la histerectomía (extracción de útero) que tiene pendiente.

Maryzza Paloban estuvo en el hospital San Juan de Dios, pero ya está en su casa medicada mientras tiene la otra cita. (redes/Facebook)

“Gracias a Dios ya estoy en la casa con medicamentos, con antibióticos, muy controlada con la alimentación y un montón de cuidados que debo tener. De momento, no me pueden operar todavía porque tengo una histerectomía pendiente, la cita la tengo el jueves 10 (abril), ahí ellos me harán una serie de exámenes y me dirán para cuándo me la programan, tienen que quitarme el útero, ovarios, todo el endometrio, porque a raíz de la quimioterapia que aún tomo, se me ha engrosado mucho el endometrio y hay muchas células cancerígenas que están activas ahí. Están activas, pero pasivas, entonces el doctor dice que lo mejor es quitar todo”, explicó.

De momento, tiene controlado el dolor por las piedras en la vesícula y solo le queda esperar y seguir confiando en Dios que su salud mejorará.