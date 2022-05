Cantante tico Popeye se sintió como una estrella en la grabación de su nueva pieza

El cantante nacional Popeye, quien se dio a conocer por la canción “Tan bonita para qué”, junto con Melissa Mora, sacó una pieza que lo tiene más que contento.

El artista tico, de nombre Adrián Chacón, estrenó recientemente “Mary”, un tema urbano que lo llena de satisfacción, pues la manera en que se grabó, en tierras mexicanas, lo hizo sentir como una verdadera estrella.

“Es una canción que grabé arrancando pandemia, pero no la saqué por ese motivo, vinieron unas amistades de México, la escucharon y les encantó. Me pidieron que me fuera para allá y topé con la gran sorpresa de que me tenían un Lamborghini, me llevaron a grabar a Veracruz, por Jalapa, me trataron como una verdadera estrella.

“Yo me imaginaba que llegaba y había un camarógrafo que me iba a hacer unas tomas y ya, pero encontré un equipo de trabajo de más de veinte personas, cada persona que se ve en el video, en la playa o caminando por ahí, son actores que contrataron, también un grupo de baile, un set muy profesional y eso me puso muy contento, ya lo están moviendo por esas tierras, si pegara allá sería un éxito”, comentó.

Popeye se sintió como una estrella en su viaje a México. Cortesía.

Popeye asegura que él siempre se la ha creído y por lo general intenta trabajar de manera muy profesional, pero lo que se topó en tierras aztecas fue otro nivel.

Popeye hasta pudo andar en Lamborghini en la grabación de su video. Cortesía.

“Fue espectacular, pasa mucho que cuando salen modelos, los productores se centran en ellas y allá siempre se enfocaron en mí, cuando el director tuvo que parar el video lo hacía para decirle a ellas que el personaje principal era el artista, de verdad que se siente uno muy bien”, agregó.

El cantante afirma que siempre trabaja para que sus temas trasciendan nuestras fronteras, pues en nuestro país no se ha topado con el apoyo que le encantaría.

De igual manera, espera hacer alguna otra canción con Meli, ya que la experiencia de trabajar juntos fue muy buena.

“Para mí fue muy bonito trabajar con ella, andar con ella grabando en el centro de San José, con un montón de gente rodeando a Melissa, todos querían fotos y saludarla, ella era la más increíble del planeta ese día y luego la criticaban, pero así es como funcionan muchos ticos. Pero es una verdadera estrella y una artista completa y me lo han dicho amigos de afuera”, aseguró.