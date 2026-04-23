Cantante Vanessa González dice sin filtros si posaría sin ropa en revista para adultos

Vanessa González, una de las cantantes más populares de Costa Rica, dijo sin filtros si aceptaría o no quitarse toda la ropa para protagonizar una sesión de fotos en una revista para adultos.

La artista no se anduvo por las ramas al referirse a ese tema luego de que una persona se lo consultara por medio de la cajita de preguntas de Instagram, que la guapa habilitó en las últimas horas.

Vanessa González es una de las cantantes más populares de Costa Rica. Fotografía: Instagram Vanessa González. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Vanessa González pidió un deseo que le estruja el corazón a cualquiera y sacó lágrimas a muchos

“¿Aceptas?"

El curioso cuestionó a la exparticipante de Tu cara me suena y Mira quién baila, ambos de Teletica, basado en un caso hipotético, pues no mencionó ningún ofrecimiento formal ni le propuso un proyecto así.

“Si te buscan de una revista de caballeros para posar completamente desnuda, ¿aceptas?”, fue la pregunta que, posiblemente, dejó sin aire a la reconocida cantante.

Vanessa González respondió sin rodeos a la controversial pregunta que le hicieron. Fotografía: Instagram Vanessa González. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Duro testimonio de Vanessa González inspiró a un seguidor a hacer algo único por ella

La tajante respuesta de Vanessa González

Vane no solo fue tajante con la respuesta que dio, sino que fue más allá al explicar el por qué de su decisión.

“La verdad no aceptaría. Prefiero que me conozcan por mi talento, mi esencia y lo que transmito. Me gusta cuidar cierta parte de mi privacidad y creo que hay muchas formas de verse femenina y segura sin necesidad de desnudarse”, dijo con sinceridad.

Además de talentosa para la música, González es bellísima, de ahí el interés de algunos de saber si se atrevería a enseñar alguito más o completamente todo en un “escenario” distinto al que acostumbra trabajar.

Vanessa González es bellísima. Fotografía: Instagram Vanessa González. (Instagram)

LEA MÁS: Vanessa González habla de la discusión que tuvo con su bailarín y aclara si continuará en la competencia