Farándula

Cantante Vanessa González dice sin filtros si posaría sin ropa en revista para adultos

Artista no se anduvo por las ramas con lo que dijo y causó gran sorpresa con sus afirmaciones

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Por Manuel Herrera

Vanessa González, una de las cantantes más populares de Costa Rica, dijo sin filtros si aceptaría o no quitarse toda la ropa para protagonizar una sesión de fotos en una revista para adultos.

La artista no se anduvo por las ramas al referirse a ese tema luego de que una persona se lo consultara por medio de la cajita de preguntas de Instagram, que la guapa habilitó en las últimas horas.

Vanessa González
Vanessa González es una de las cantantes más populares de Costa Rica. Fotografía: Instagram Vanessa González. (Instagram/Instagram)

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“¿Aceptas?"

El curioso cuestionó a la exparticipante de Tu cara me suena y Mira quién baila, ambos de Teletica, basado en un caso hipotético, pues no mencionó ningún ofrecimiento formal ni le propuso un proyecto así.

“Si te buscan de una revista de caballeros para posar completamente desnuda, ¿aceptas?”, fue la pregunta que, posiblemente, dejó sin aire a la reconocida cantante.

Vanessa González
Vanessa González respondió sin rodeos a la controversial pregunta que le hicieron. Fotografía: Instagram Vanessa González. (Instagram/Instagram)

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La tajante respuesta de Vanessa González

Vane no solo fue tajante con la respuesta que dio, sino que fue más allá al explicar el por qué de su decisión.

“La verdad no aceptaría. Prefiero que me conozcan por mi talento, mi esencia y lo que transmito. Me gusta cuidar cierta parte de mi privacidad y creo que hay muchas formas de verse femenina y segura sin necesidad de desnudarse”, dijo con sinceridad.

Además de talentosa para la música, González es bellísima, de ahí el interés de algunos de saber si se atrevería a enseñar alguito más o completamente todo en un “escenario” distinto al que acostumbra trabajar.

Vanessa González ya tiene ese lugar que la enamora.
Vanessa González es bellísima. Fotografía: Instagram Vanessa González. (Instagram)

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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