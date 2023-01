Cantante venezolana asegura que canción de Shakira y Bizarrap es igualita a una suya

(Captura)

El pasado miércoles Bizarrap sacó su nueva sesión, donde Shakira es la protagonista y la fama de ambos artistas y los filazos a Gerard Piqué tienen a la canción en tendencia a nivel global, pero a una artista venezolano no le gustó mucho.

Todas las referencias en los filazos que le mandó Shakira a Piqué en su nuevo tema

“Briella” usó su cuenta de Twitter para asegurar que estaba impactada por el gran parecido de Sesión #53 con su canción “Solo tú”.

“Estoy en shock con la BZRP Session, no lo puedo creer, lo parece que es a mi canción ‘Solo tú'. ¿También se les parece la sesión de Shakira a mi canción ‘Solo tú'? Estoy que no me lo creo”, escribió en su cuenta.

Muchos fans le han dicho que Bizarrap y Shakira hicieron plagio (copiar la canción) y otros al contrario la criticaron por “buscar colgarse” de la fama de la colombiana.

Mi canción “Solo tú” (junio 2022) / La BZRP Session de Shakira (hoy)



Qué opinan ustedes? 🥺 pic.twitter.com/cEgnx7ZuIJ — Briella (@briellamusic) January 12, 2023

La realidad es que para demostrar que se hizo plagio en una canción, esta debe repetir al menos 8 compases seguidos, con siete o menos es considerado una inspiración o simple coincidencia.