Todas las referencias en los filazos que le mandó Shakira a Piqué en su nuevo tema

El productor argentino Bizarrap estrenó la Music Sesión #53 al lado de Shakira y la colombiana y su expareja, Gerard Piqué, se convirtieron en tendencia global.

Uno de los mejores amigos y socio de Piqué reaccionó a la canción de Shakira y Bizarrap

La pieza tiene un ritmo movido y pegajoso, pero lo que da de qué hablar es su explícita letra en contra del excentral del FC Barcelona.

Shakira se quitó los filtros y dejó demostrado que la pieza iba para Piqué y Clara Chía, la nueva pareja del español y con quien supuestamente le fue infiel.

La canción está llena de indirectas muy directas que dejaremos a continuación gracias a que una fan se dio a la tarea de buscar y explicar los filazos que muchos no entendieron.

El análisis ya tiene más de 80 mil reacciones y no es para menos, pues la usuaria de Twitter explicó hasta por qué el tema dura 3 minutos con 33 segundos.

“El número favorito y el dorsal de la camiseta de Piqué es el 3, la canción dura exactamente 3:33 minutos. Además, cuando hace la referencia de ‘Yo valgo por dos de 22′, lo hace justo al minuto 2:22. Genia”, indicó.

“Shaki y Biza agregan un beat parecido al de Me Enamoré (canción a Piqué) en esta parte pa que ‘se mortifique’. Luego dice ‘mastica y traga’ tal vez en alusión a que ella se enteró de la infidelidad porque mientras no estaba en su casa se agotaba la jalea que a Piqué no le gustaba”, continuó la explicación.

Esas referencias se suman a las obvias, como cuando menciona el apellido del padre de sus hijos, la deuda que tiene hace años con el gobierno español y el nombre de Chía.

Hilo de todas las referencias que voy encontrando en Sesión #53 de Bizarrap con Shakira: pic.twitter.com/0Fgb1wbVCb — Melany Mora Murillo (@MelanyMora2605) January 12, 2023

Piqué le dedicaba sus goles a Shakira con este gesto, el cuál simbolizaba la fecha de nacimiento de ambos, (el 2 de febrero 2/2 de 1987 y 2/2 de 1977 respectivamente). Además, Piqué le dio vuelta a Shakira una chica de 22 años a la que Shakira le dobla la edad. pic.twitter.com/ZW8CbzVzYl — Melany Mora Murillo (@MelanyMora2605) January 12, 2023

"Tiene nombre de persona buena, Clara-mente es igualita que tu" una Clara referencia al nombre de la persona con la que la estaban engañando: Clara Chia. Su nombre etimologicamente significa "brillante y pura" y se popularizó por Santa Clara de Asis en el siglo XIII pic.twitter.com/qT2xzqVsha — Melany Mora Murillo (@MelanyMora2605) January 12, 2023

En esta parte además de hacer un juego de palabras brillante con el nombre de PIqué en "perdón que te sal-pique" se refiere a los 14 millones de euros que le debe a Hacienda así como la casa que le construyó Piqué a sus padres a la par de la suya. DALE SHAKI CON LA SILLA 🔥 pic.twitter.com/axATTBlfjt — Melany Mora Murillo (@MelanyMora2605) — Melany Mora Murillo (@MelanyMora2605) January 12, 2023

El número favorito y el dorsal de la camiseta de @3gerardpique es el 3, la canción dura exactamente 3:33 minutos. Además, cuando hace la referencia de "Yo valgo por dos de 22" lo hace justo al minuto 2:22. Genia. pic.twitter.com/uhZGNm3uND — Melany Mora Murillo (@MelanyMora2605) January 12, 2023

Esta parte podría tomarse como una referencia al emblemático video de A-Ha Take on Me en el que el personaje principal se encuentra en una persecución sin embargo... pic.twitter.com/m6LFylNo1G — Melany Mora Murillo (@MelanyMora2605) January 12, 2023

"Una loba como yo no está pa tipos como tú"

En entrevistas ha dicho que para ella la Loba es toda la represión que llevamos por dentro las mujeres. La era Loba (2009) coincide con su ruptura con Antonio de la Rúa, argentino al igual que Bizarrap, país donde se voló esta pancarta: pic.twitter.com/Iuee3NpBtT — Melany Mora Murillo (@MelanyMora2605) January 12, 2023

Shaki y Biza agregan un beat parecido al de Me Enamoré (canción a Piqué) en esta parte pa que "se mortifique". Luego dice "mastica y traga" tal vez en alusión a que ella se enteró de la infidelidad porque mientras no estaba en su casa se agotaba la jalea que a Piqué no le gustaba pic.twitter.com/DrUQwTaoeV — Melany Mora Murillo (@MelanyMora2605) January 12, 2023

Pasar de "pensé este todavía es un niño" a "una loba como yo no está pa novatos" es lo que yo llamo desarrollo de personaje pic.twitter.com/17ool3g5bT — Melany Mora Murillo (@MelanyMora2605) January 12, 2023

Así como Shakira agregó el robot de "Te felicito" en las miniaturas de videos de canciones que iban dedicadas a Piqué luego de sacar la canción, no dudó en tirar pasos robóticos como los de la coreografía de Te Felicito en el video de la sesión también pic.twitter.com/t4oB8HmnOh — Melany Mora Murillo (@MelanyMora2605) January 12, 2023

Además de que el robot 🤖 puede simbolizar la falta de humanidad y sentimientos de su ex pareja. También hay que recordar que Piqué es muy fan de Daft Punk (un dúo de robots), una de las bandas a las que se hace referencia en sesión. Ni Taylor Swift se atrevió a tanto. pic.twitter.com/E8tLgayBQo — Melany Mora Murillo (@MelanyMora2605) January 12, 2023

Y lo que puede parecer una simple mención a marcas de lujo en comparación a marcas baratas tampoco es al azar. Las dos mayores aficiones de Piqué son los relojes y los carros. Tiene colecciones millonarias de ambas. Shakira planeó más esta sesión que mis papás a mí. pic.twitter.com/yDYgd0cb3w — Melany Mora Murillo (@MelanyMora2605) January 12, 2023

"Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión".

Shakira y Piqué se conocieron en el Mundial Sudáfrica 2010 donde Piqué quedó campeón, él ganó 28 titulos a lo largo de la relación. Terminaron mientras el padre de Shakira estaba muy grave de salud. pic.twitter.com/5cHsMqFKbg — Melany Mora Murillo (@MelanyMora2605) January 12, 2023

Y no es la primera vez que le hace un desplante cuando más lo necesitaba. En 2017 casi terminan porque ella estuvo super deprimida porque se le fue la voz, no se levantaba de su cama y el tipo le dijo que "no quería un futuro con una mujer amargada" y la mandó a trabajar 💀 pic.twitter.com/QMb8a30mm6 — Melany Mora Murillo (@MelanyMora2605) January 12, 2023

"No sé qué es lo que te pasó estas tan raro que ni te distingo" bueno confirmo que después de que subió la última foto con Shakira el Instagram de Piqué se puso raro. Demasiadas selfies con el mismo ángulo, quien sabe qué bicho lo _picó_ (da dum tss) pic.twitter.com/GEd9QFGFej — Melany Mora Murillo (@MelanyMora2605) January 12, 2023

"Um mucho gimnasio pero trabaja el cerebro un poquito también". Es que no hay que tener ni dos dedos de frente para saber que llevar a la amante a la casa de la esposa mientras no está no es buena idea. Ojo este stream con @IbaiLlanos que salió en 2021 donde sale Clara atrás jaja pic.twitter.com/0ZRnh8hyaq — Melany Mora Murillo (@MelanyMora2605) January 12, 2023

"Las mujeres ya no lloran las mujeres facturan". Ya lo dijo Taylor Swift, los hombres llevan monetizando sus rupturas desde hace mucho tiempo sin que se les critique. Bien por Shakira que facture por todos los daños y prejuicios que recibió. pic.twitter.com/y8riuk89xf — Melany Mora Murillo (@MelanyMora2605) January 12, 2023