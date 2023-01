Uno de los mejores amigos y socio de Piqué reaccionó a la canción de Shakira y Bizarrap

El creador de contenido español Ibái Llanos, quien es uno de los mejores amigos y socio de Gerard Piqué, reaccionó en una transmisión en vivo a la nueva canción lanzada por Shakira en contra de su expareja y de Clara Chía.

La colombiana lanzó el tema este miércoles en compañía del productor argentino Bizarrap y está siendo tendencia en todo el mundo por la letra.

“¿Qué es esta barbaridad? Es un temazo, es un temazo, la verdad”, dijo muerto de risa.

En cada una de las frases Ibái reaccionaba con sorpresa, al ver los filazos que le enviaba la colombiana a su socio en la Kings League, un torneo de fútbol 7 que está dando de qué hablar en todo el mundo.

“¿Hostia, pero qué es esto? Descansa en paz Gerard Piqué. No me esperaba que esto sea tan violento, fue toda la canción tirándole, debe de ser de las primeras veces que Shakira tira algo tan violento”, aseguró.

Después lanzó un montón de palabrotas que dejaron claro que de verdad estaba disfrutando de la pieza.

“Aquí le ha llamado mierdas, saben que Shakira le lleva a Piqué 10 u 11 años y por eso le llama novato”.

Creéis que lo de Shakira va por Piqué? — Ibai (@IbaiLlanos) January 12, 2023

Estas son algunas de las frases más letales que lanzó Shakira.

“Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba, diste tu peor versión”

“Una loba como yo no está para novatos, una loba como yo no está pa’ tipos como tú”

“A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú”

“Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique”

“Me dejaste de vecina la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda, te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”

“Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena, es igualita que tú, pa’ tipos como tú”

“Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo”

“Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio”

“Vas acelerado, dale despacio, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”

“Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella, que venga también”.