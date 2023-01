Ya se estrenó la pieza en que Shakira le tira con todo a Piqué, lea aquí las mejores frases

Aunque el futbolista fue Gerard Piqué, la cantante Shakira se le fue con la plancheta de frente a su ex y padre de sus dos hijos y a su pareja Clara Chía.

La esperada sesión con el productor argentino Bizzarap vio la luz esta tarde y no decepcionó, pues además de pegajosa, la colombiana no deja títere con cabeza y lanza frases muy fuertes.

En tan solo unos minutos de haber sido lanzada, ya es tendencia en redes sociales en todo el mundo.

Bizarrap anunció canción con Shakira y Piqué se convirtió en tendencia

Aquí algunas de las frases más letales que lanzó Shakira.

“Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba, diste tu peor versión”

“Una loba como yo no está para novatos, una loba como yo no está pa’ tipos como tú”

“A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú”

“Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique”

“Me dejaste de vecina la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda, te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”

“Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena, es igualita que tú, pa’ tipos como tú”

“Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo”

“Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio”

“Vas acelerado, dale despacio, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”

“Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella, que venga también”.