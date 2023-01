Bizarrap anunció canción con Shakira y Piqué se convirtió en tendencia

La colaboración de Shakira y Bizarrap sale este miércoles. (Instagram)

El productor argentino Bizarrap anunció este martes que saldría su BZRP Music Sesion #53, y este será al lado de la cantante Shakira.

La noticia del productor sorprendió a muchos ya que, por lo general, por su estudio suelen pasar raperos y reguetoneros, pero decidió que la colombiana sea la protagonista de su nuevo proyecto, donde muchos esperan que le “tire” a su ex, Gerard Piqué.

Shakira está devastada al enterarse que Piqué metía a su novia a la casa

La pieza se estrenará a las 5 de la tarde (hora tica) de este miércoles, pero desde el martes, parte de la letra se filtró en redes sociales y el exdefensor se volvió tendencia.

“Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo no regreso ni aunque me llores ni me supliques, yo solo hago música, perdón que te Sal-Piqué”, dice parte del audio filtrado en Twitter.

Con esa letra nadie va a querer ser el ex de Shakira pic.twitter.com/EULVrqXsZX — Joel | 🇦🇷⭐⭐⭐ (@burcabi_) January 10, 2023

Por el estilo que maneja el argentino, se espera que la colombiana se una a las típicas tiraderas y ya los memes inundan las redes.

piqué cuando escuche la session de shakira con bzrp pic.twitter.com/PVn6PbfzJx — NegritaOjosClaros🥥🇺🇦◢ ◤ (@09Angeeliica) January 11, 2023

Piqué tratando de impedir que salga la Music Session #53 de Bizarrap y Shakira pic.twitter.com/worIPyhGY4 — El Rey del Chucho (@ElReydelChucho) January 10, 2023

*Shakira anuncia session con Bizarrap*

Yo, la hater número uno de Gerard Pique: pic.twitter.com/XvOVgFDAsZ — Vanessa🎄VIVA MESSI 🇦🇷 (@JK_FerreiraV) January 10, 2023