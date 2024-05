Mamá asegura que su joven hijo fue víctima de ingrata mala praxis y murió

La mamá de un joven de 17 años asegura que su hijo fue víctima de una mala praxis, no hay noche, desde hace un año y cuatro meses que ella no lo lloré.

Doña Karla Kennedy denunció la situación ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público, ya que no quiere que ninguna otra madre tenga que pasar por lo mismo en el Hospital Tony Facio de Limón.

Ella nos contó que su tragedia empezó el 1 de enero del 2023, su hijo Rasheed Kennedy Use andaba en moto como acompañante de un amigo y tuvieron un accidente.

“Eso ocurrió a las 5:49 de la mañana en Pacuare de Limón, mi hijo no andaba casco, ellos iban en la moto y un carro irrespetó un alto y lo chocó”, contó la mamá.

Rasheed cayó sobre el asfalto y su amigo sufrió algunos golpes menores y raspones. Lo subieron a un carro particular y lo llevaron hasta emergencias del hospital limonense.

“Mi hermano (tío del joven) llegó al hospital y el doctor le dijo que mi hijo estaba bien, que lo que tenía era que estaba borracho y se cayó de una moto, la consulta fue de 15 minutos, le dijo que se lo llevara para la casa “, contó la mamá.

Rasheed Kennedy Use, de 17 años, murió luego de que en apariencia tuvo un accidente de tránsito. Foto: Cortesía para La Teja

Cuando a su hijo lo llevaron a la casa decidieron meterlo a bañar para ver si reaccionaba, la mamá no sabía si estaba tomado o no.

“Lo metieron a bañar pensando que era eso, pero mi hijo no reaccionaba, no hablaba ni nada, mi hermano lo acostó y le dio sangrado en la nariz, en los ojos, se puso muy mal y lo llevamos otra vez al hospital, en emergencias lo metieron a sala de shock y nos dijeron que estaba muy grave”, relató la mamá.

Ella asegura que los médicos le dijeron que tenían que trasladar a su hijo vía aérea a San José para tratar de salvarle la vida.

“El neurólogo nos dijo que tenía una fractura en el craneo y que por eso estaba tan mal, yo traté de hablar con el doctor que lo mandó para la casa y me dijo como dicen, una corta y una larga y que un mal diagnóstico y el 2 de enero a las 12:10 p. m. mi hijo se me murió en el Hospital Calderón Guardia, entonces yo creo que fue una mala praxis porque ni exámenes ni nada le hicieron cuando él llegó al hospital”, dijo la mamá.

Kennedy asegura que ella presentó ante el OIJ la denuncia contra el conductor por el accidente por el delito de homicidio culposo y contra el médico en el Ministerio Público.

“Mi hijo era el penúltimo de cinco hermanas, era un muchacho bueno, jugaba con el equipo de fútbol Caribean y su mayor sueño era poder convertirse en un futbolista profesional y jugar con el equipo de Limón, él soñaba con eso desde que era un niño”, comentó la mamá.

Rasheed estaba en el colegio terminando noveno año y desde su muerte en su casa ya nada es igual.

“Lo que ocurrió me da mucho dolor y mucha tristeza, ha sido duro hasta poder denunciar porque son muchos documentos y yo a veces no los quiero ni leer porque sé que me voy a poner mal, por fuera trato de demostrar que estoy bien, pero por dentro estoy mal, me dan muchas crisis de ansiedad y he tenido que recibir mucho apoyo sicológico porque hay días en que no puedo creer lo que pasó, no puedo creer que mi hijo no está, es ese vacío, esa ausencia que duele tanto”, dijo la mamá.

Rasheed Kennedy Use, de 17 años, murió luego de buscar ser atendido en el hospital Tony Facio de Limón. Fotos: Mayela López (Mayela López)

Doña Karla asegura que ella decidió incinerar a su hijo y lo tiene en su casa, además aún conserva muchas de sus pertenencías, pues unas cuantas se las ha dado a sus sobrinos por ser cercanos.

“Yo todavía no puedo creer esto, me duele en el alma, pregunto en la Fiscalía cómo va el caso y solo me dicen que está en investigación y que hay que esperar, no le deseo esto a nadie y no quiero que sigan pasando cosas así en el hospital por eso denuncié”, dijo la mamá.

La Teja consultó a la Caja Costarricense de Seguro Social sobre el caso y si hizo una investigación interna ante la denuncia, pero no han respondido.