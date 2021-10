Cantante y modelo Mari Blu estrena “Por ti”, un tema que refleja el momento lindo que vive

Mari Blu está emocionada con su primer tema. Cortesía. Mari Blu está emocionada con su primer tema. Cortesía.

La cantante María José Montoya, mejor conocida como Mari Blu, está viviendo un momento muy dulce en su vida.

Su carrera profesional poco a poco va creciendo y el amor le vuelve a sonreír ya que, según confesó, hay alguien que le está llegando a su corazón.

Todo esto lo refleja en su nueva canción, llamada “Por Ti”, la cual se estrenó este miércoles.

El tema es el primero que saca como solista, por lo que este lanzamiento es mucho más que especial para ella.

“Es un reguetón romántico, muy bonito, la letra tiene mucho sentido y describe un poco el momento tan bonito que estoy viviendo, de cuando uno siente las mariposas, en realidad es muy cursi, pero diferente a lo que se está acostumbrado, yo quiero que la gente la escuche y se identifique con lo que dice”, comentó.

Con la canción cumple una meta más que tenía.

“Gracias a Dios, todo lo que me he propuesto lo voy cumpliendo, yo no pensaba en ser cantante, pero sí me gustaba hacerlo. Yo era de las que iba al karaoke y levantaba al público, pero nunca me lo había tomado en serio hasta que se me dio la oportunidad de cantar un tema con Popeye y ahora yo quiero seguir con esto y demostrarle a todo mundo que talento hay”, aseguró.

Mari Blu, quien es de las mejores amigas de Melissa Mora, este jueves adornará la contraportada de La Teja, pues el modelaje es una faceta que complementa su trabajo como cantante.

Mari Blu siempre se ve espectacular. John Durán Mari Blu siempre se ve espectacular. John Durán (JOHN DURAN)

“A mí me encanta cantar, pero sé lo importante que es la imagen, a mí el modelaje me ayuda mucho y siempre cuido todo lo que es la imagen, siempre que hago shows me gusta llamar la atención y cuidar mi cuerpo para que se refleje a la hora de presentarme”, afirmó.

La vecina de Jacó sueña con poder dedicarse por completo a la música, aunque de momento es solo un hobbie.