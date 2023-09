Cantante y novia de uno de Los Ajenos por poco muere después de un viaje que hicieron

Uno de los integrantes del grupo Los Ajenos pasó días muy duros al tener a su pareja en el hospital muy grave. (Cortesía)

Uno de los integrantes del grupo Los Ajenos pasó días de verdadera pesadilla al saber que su pareja estuvo a punto de morir en el hospital.

Se trata del baterista José Pablo Calvo, quien tiene cuatro años de relación con la cantante Ericka Cruz, la cual por muchos años fue integrante del grupo Taboga Band.

Ambos estuvieron de viaje por Europa en agosto y al regresar ella se puso muy mal de salud, al grado que pensó que la iba a perder para siempre.

El músico nos contó que fueron días muy difíciles, pues al principio hubo mucha incertidumbre por parte de los médicos, ya que no encontraban la causa exacta de su dolencia.

“Esa incertidumbre te mata porque el abordaje médico no estaba claro, estaban investigando sobre cuál tratamiento servía y esos días fueron terriblemente angustiantes, pero gracias a Dios, a la fuerza y a la buena actitud de Ericka, que es muy guerrera y muy valiente, y a la fe que mantuvimos, pues ya está en casa recuperándose”, dijo el baterista.

Ericka nos contó más detalladamente qué fue lo que le pasó y dice estar feliz de estar contando el cuento.

Cantante y fisioterapeuta Ericka Cruz y su novio José Pablo Clavo, baterista de Los Ajenos tienen cuatro años de ser pareja y viven juntos. Instagram

- ¿Hace cuánto fue que se empezó a sentir mal?

Venía llegado de viaje y prácticamente a los dos días caí en el hospital (San Juan de Dios). Tuve un dolor muy fuerte a nivel abdominal, nunca lo relacioné con riñones, tenía fiebre como de 43 grados, que no me bajaba con nada, no podía ni caminar, se me iban como las luces, entonces Pablo una madrugada que llegó después de trabajar me dijo: ‘no, ya esto no es normal y nos vamos para el hospital’. Fuimos al hospital y de ahí no salí más, prácticamente pasé todo el día en puros exámenes hasta que ya dieron con que era una infección grave que tenía en los riñones y, como fue tan repentino y grave, me produjo un choque séptico e hizo que todos mis signos vitales se alteraran y pues ahí estuvo en emergencias mientras trataban de estabilizarme.

- ¿Tan grave fue el asunto?

Por el tipo de problema que yo tenía costó un poco conseguir el antibiótico que necesitaba. Dicen que a como yo llegué, porque mis presiones estaban entre 48/32, las frecuencias cardíacas estaban por arriba de 140, prácticamente llegué con otro choque de deshidratación y me tuvieron que poner vías y estarme monitoreando, porque los niveles de oxígeno en la sangre estaban por debajo de los 90, entonces era un poco peligroso.

- ¿Y dónde andaban de viaje se sintió mal?

Andábamos por Europa porque en agosto se celebraba la Jornada Mundial de la Juventud en Portugal y Pablo y yo asistimos a la jornada y luego aprovechamos para hacer un tourcillo por Barcelona y la costa francesa, entonces estuvimos por allá como 25 días y ya cuando nos devolvimos, por dicha y gracias a Dios, los síntomas y la fiebre me dieron aquí. Allá no me dio absolutamente nada, ni un solo síntoma.

- ¿Por qué le pudo haber dado?

Lo que me dicen es que esto no es de un día para otro, posiblemente pudo deberse a una infección urinaria y que pudo haber desarrollado o aumentado hasta llegar a los riñones. Me dicen que aproximadamente entre mes y medio pude estar desarrollando la infección al punto que llegué.

A parte de eso, aunque yo siento que me hidraté muy bien, se juntó que estuvimos allá en verano, que caminamos bastante y, pues cuando ya viene aquí no sé porque terminé con el choque de deshidratación. Prácticamente, Pablo y yo tomamos lo mismo entonces no sé.

La pareja es muy aventurera y les encanta ir a conocer otros países. Instagram

- ¿Cuánto tiempo estuvo internada?

Casi un mes, a punto de suero mientras me estabilizaban. Yo perdía la consciencia las primeras dos semanas, o sea, yo no me valía por mi misma, no podía levantarme, no estaba consciente y en los poquitos momentos en lo que lograba estar despierta sabía que lo que estaba pasando no era normal y que estaba grave. No podía ni levantarme a ir al baño porque se me iban las luces.

- ¿Qué le dijeron los doctores antes de darle la salida?

Los doctores entre tanto examen lograron determinar que no quedaba ningún daño en el riñón y que de hecho les impresionaba que no quedó ni una cicatriz en el riñón, entonces, pues parece que todo evolucionó muy bien.

De recomendaciones lo único que me pidieron fue aumentar la tomas de agua, hidratarme superbién y nada más. No quedé con ningún medicamento, lo único que sí quedé fue con la presión baja y eso hasta la fecha me sigue ocasionando problemas cuando me levanto, tengo que agarrarme de algo porque me mareo. La idea es por medio de ejercicios ir regulando mi cuerpo nuevamente a su vida normal, pero si me ha costado mucho empezar la actividad física porque no tengo resistencia en la fatiga, sigo muy débil y al principio me temblaba todo el cuerpo al caminar. Soy terapeuta físico entonces me estoy autotratando.

De momento Ericka está incapacitada mientras se recupera bien, además quedó con algunos problemas en su voz. Instagram

- ¿Qué le dijo Pablo al verla en esas condiciones?

En realidad estuvo sumamente muy preocupado, de hecho nunca lo había visto así, estaba muy afectado por la condición en que estaba quedando y por todo lo que decían de que estaba en peligro de muerte y pues él estaba muy asustado por todo el pronóstico que estaban dando las primeras dos semanas, entonces, sí fue como entre sustos, preocupación y bueno, le tocó rezar mucho a la Virgencita y sus oraciones también ayudaron en todo mi proceso.

- ¿Lo va a poder acompañar este sábado al concierto de aniversario de Los Ajenos?

No, no lo puedo acompañar porque todavía mi salud no está para salir, pero él sabe que siempre que yo puedo lo acompaño.