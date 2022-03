Cantante Yoko Gómez está de gira en México y ya sueña con ser la próxima Maribel Guardia

Yoko Gómez Yoko Gómez fue muy bien tratada por el grupo mexicano. COrtesía.

La cantante nacional Yoko Gómez está de gira en México y según cuenta, le está yendo más que bien, al punto que ya sueña con ser la próxima Maribel Guardia.

En estos días, la expareja del locutor Miller Chavarría fue parte de la grabación del nuevo video del grupo Juan Gómez y su grupo K-Paz, anteriormente llamado K-Paz de la sierra, que es muy conocido en México.

Yoko afirma que la oportunidad se dio gracias a la buena amistad que mantiene con algunos integrantes, quienes una vez que se enteraron que estaba en suelo azteca, la invitaron a formar parte de este nueva producción.

Yoko Gómez Yoko Gómez cuenta que el video fue bastante sexy. Cortesía.

“Es un grupo muy fuerte en México, ellos pasan yendo a televisoras y yo vi que es una gran oportunidad porque así empezó Maribel Guardia, en videos y en películas y yo a ella la tomo como ejemplo, porque para lograr conseguir los sueños hay que arriesgarse, entonces tomé el reto, ya grabamos el video y la verdad me fue bastante bien.

“Yo los conocía desde que vinieron a Costa Rica, los pude ver en la Cámara Ganadera de Guanacaste, entonces yo fui la telonera, hicimos amistad y pudimos cantar un tema que se llama Mi credo, entonces quedamos con el contacto”, aseguró.

Yoko G, como ahora se hace llamar, cuenta que en la grabación ella aparece como la mujer sexy que le pone picante al video.

“Es un video muy sensual, en ese sentido México es muy abierto y nos gustó mucho como quedó, hay escenas de besos, piscinas y más, medio caliente, pero todo es actuación. Me dijeron que querían una artista internacional, pero también una rubia que sirviera de modelo”, comentó.

La producción se hizo en una hacienda en Ciudad de México y Yoko dice que rapidito agarró confianza.

Yoko Gómez Yoko Gómez se abre paso en México. Cortesía

Mi pensamiento es dejar Costa Rica y venirme a vivir en México” — Yoko Gómez, cantante

“He estado un poco nerviosa porque quiero dejar a Costa Rica en alto. Ahora que estoy aquí me han tratado superbién, me recogieron en la microbús del grupo, me han chineado como a una reina y eso me hace sentir en confianza y muy bien”, aseguró.

La cantante lleva varios días en México, en donde se ha presentado en lugares como Cancún, Ciudad de México, Cuernavaca, Puebla y más.

Agregó que desea darse a conocer un poco más en la región, pues ya ha hecho giras en El Salvador y próximamente hará en Nicaragua.

De momento está soltera y muy contenta con ese estado.