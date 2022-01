Cantante Yoko Gómez sobre exnovio Miller Chavarría: “Su familia nunca me aceptó”

Yoko Gómez y Miller Chavarría tenía cuatro años viviendo juntos. Facebook

El volumen del amor entre el locutor Miller Chavarría y la cantante Yoko Gómez ya no mueve ninguna aguja.

Desde hacía días circulaba el rumor de que habían terminado su relación amorosa y laboral y entonces nos fuimos a ver qué era la cosa.

El propio locutor de Omega nos confirmó que es de nuevo un hombre soltero y dijo que prefería dejar el tema de la ruptura ahí, o sea, no decir mucho.

“Estoy enfocado en lo mío, solo le deseo a ella lo mejor. Todo el mundo sabe cuánto le ayudé en su carrera y eso me llena de satisfacción”, dijo.

Aunque no quiso entrar en los detalles sobre la separación, agregó “al final las cosas no se dieron y por respeto a nuestras vidas merecemos mucho más, cada quien por su lado”.

Dulces para la polémica

Desde que la cantante conocida como Yoko G inició su relación con Miller, a mediados del 2017, a los dos los ha perseguido la polémica porque a inicios de aquel mismo año él había perdido a su pareja.

Mároly Solís murió hace casi cinco años (29 de enero), luego de estar varios días hospitalizada y sufrir un paro, y desde que se supo que la cantante y el locutor estaban juntos a ella --a Yoko-- la empezaron a llamar “la usurpadora”.

Al principio de su relación a la cantante la comparaban mucho con la expareja fallecida del locutor (derecha). Facebook

Miller y Yoko pasaron por alto los señalamientos y los dimes y diretes y decidieron juntarse y el locutor se convirtió en su mánager y animador de sus eventos.

Tiró con todo

Luego de hablar con Miller, La Teja llamó a Yoko, quien no se quedó callada y le echó la culpa de la ruptura amorosolaboral a la familia del locutor.

Además le recrimina a él haberla dejado abandonada ahora que está enferma. Asegura que hace unos meses se contagió de covid-19 y que aún sufre las secuelas.

La cantante también ha salido en varias ocasiones modelando en nuestra contraportada. Archivo (Marvin Caravaca)

“Todo el tiempo él metía a la familia, desde que yo empecé con él, toda la vida tuve que sufrir ese problema porque su familia nunca me aceptó”, afirma la cantante.

“Siempre me dijeron que yo no era bienvenida en la familia, los hermanos de él y la mamá nunca me quisieron. Ellos le decían que yo le iba a dar una patada en el trasero cuando estuviera más viejito, que lo único que quería era exprimirlo por el dinero, ¿cuál dinero? Cuando él iba donde la mamá ya venía con otro semblante y siempre discutíamos”, afirma.



— "No fue culpa de nosotros creo que se dejó influenciar por la familia y por terceras personas", Yoko Gómez

Yoko también dice que la familia de Miller la criticaba por salir enseñando la retaguardia, por cómo vestía o cómo bailaba en sus presentaciones. Y lo que más le duele --afirma con tristeza-- es que el locutor nunca la defendió.

“Él nunca cortó eso de raíz, que la familia se metiera... Con 57 años y se dejaba llevar por lo que la familia o los amigos le dijeran de mí. Nunca enfrentó un problema solo”, afirma.

¿Habrá otra?

Yoko reconoce que los celos eran también causa de problemas entre ellos, aunque aclara que Miller siempre la apoyó en su carrera y la dejaba elegir sus trajes.

Añade que aunque en esta ocasión la gota de derramó el vaso no fue otra mujer, dice que en varias ocasiones tuvieron broncas por mensajes sospechosos que ella le veía en su celular.

Yoko no sabe si la actitud del locutor hacia ella empezó a cambiar porque ya tiene otra...

“Yo le veía mensajes, le preguntaba si me estaba pegando los cuernos, pero nunca lo comprobé”.

Ambos aseguraron que ya no hay vuelta atrás y que el amor se acabó para siempre. Archivo

Ahora prefiere no pensar en eso y enfocarse en su carrera artística y en su familia.

“Él (Miller) era mi mánager, pero trabajábamos bajo el convenio de que las ganancias eran mutuas, pero bueno, me dijo que tampoco quería que siguiéramos trabajando juntos”, agregó.

Yoko cuenta ahora con otra persona que se encarga de ver lo relacionado con los contratos y, según dice, no le ha faltado trabajito en estos días.



— "Cuando él estaba mal por la muerte de su expareja, de su hermano, o cuando estuvo enfermo nunca lo abandoné" Yoko Gómez

En el peor momento

La también modelo mencionó que aunque se considera una mujer fuerte y que no se dejará vencer por esta ruptura, le duele que ocurrió en un momento en el que físicamente no se siente bien.

“Cuando se tomó la decisión de la separación yo estuve como en shock como la primera semana, porque se termina la relación en el momento en el que yo estoy enferma, en época navideña, y a él le importó poco mi salud y se fue para donde la mamá”, detalló.

“En esa última discusión salieron a relucir muchas cosas, ya nos las dijimos todas y nos hicimos daño y nos dimos cuenta de que no hay vuelta atrás”, concluyó.