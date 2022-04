Cantante Yoko Gómez ya olvidó al locutor de Omega y ahora tiene un novio

Yoko Gómez, conocida musicalmente como Yoko G, acaba de regresar de una gran gira por Nicaragua. Cortesía

La cantante Yoko Gómez ya tiene un nuevo amor, el cual la motiva a pasar metida en el gimnasio haciendo ejercicio.

Resulta que la artista decidió cambiar de frecuencia y dejó atrás su pasado amoroso con el locutor de Omega Estéreo Miller Chavarría, del que se separó en diciembre anterior luego de cinco años de vivir juntos.

La relación entre ellos había sido muy sonada porque cuando empezaron a andar el locutor recién venía “enviudando”, tras fallecer su anterior pareja Mároly Solís, razón por la cual a Yoko le llamaron “la Usurpadora” porque algunos decían que se quería parecer a la difunta.

Ahora Yoko G, como le dicen en el medio artístico, disfruta de las mieles del amor en brazos de un joven musculoso llamado Giovanni Hernández, de 32 años, al cual conoció en el gimnasio Energía y Salud donde suelen ejercitarse. Ella le lleva tres años a su nuevo galán.

Yoko nos confesó que hace poco más de un mes empezó a ver a su entrenador personal con otros ojos y que luego de un par de salidas como amigos descubrió que podía darse el chance de volver a creer en el amor después de todo lo vivido con sus ex.

“A mí siempre me ha gustado entrenar y me gusta ir al gimnasio para mantenerme en forma, sobre todo por mi espectáculo que es de mucho baile y movimiento, así que tengo algunos meses de ir a entrenar a un gimnasio nuevo en Heredia y todo se dio muy espontáneo. A mí no me gusta andar escondiendo nada, soy libre, soltera y sí, empecé a salir con mi coach”, dijo la cantante, de 35 años.

La artista dice que ella no es de andarse escondiendo y que por eso quiso hacer pública su nueva relación. Cortesía

Aunque en un inicio Giovanni le caía un poco mal por lo estricto que es como entrenador, poco a poco fueron pasando de los regaños a los besos y los abrazos fuera del gimnasio.

“Él es muy estricto y como yo tenía que faltar por mi trabajo, porque andaba en gira en México y luego en Nicaragua, me regañaba porque no seguía la rutina o hacía mal un ejercicio, pero conversando se fue dando la química entre los dos”, mencionó.

La pareja tiene un mes de haber formalizado la relación.

“Cuando terminó mi última relación, con Miller, yo dije que iba a estar sola, que iba a estar tranquila. Pensé en casarme con mi trabajo, en viajar, en grabar nuevos temas y a enfocarme en lo mío. Yo no andaba buscando el amor, ni buscando estar con alguien, todo se fue dando solo”, aclaró.

[ Yoko Gómez: "Estoy cansada de que me digan usurpadora" ]

Lejos del medio

Yoko confesó que es la primera vez que se fija en un hombre menor que ella, pero reconoce que el herediano es muy maduro y que para ella la edad es solo un número.

Además, está encantada con su galán, porque según ella comprende muy bien su trabajo y está aprendiendo a entender que habrá días en que no podrán verse, debido a que algunos eventos son fuera del país.

Yoko era pareja del locutor Miller Chavarría de Omega Estéreo. Archivo

De hecho, a finales de mes se va nuevamente de gira para México, donde asegura que le ha ido puras tejas con su música.

“Sinceramente me había prometido que la próxima vez quería darme la oportunidad con alguien que no tenga nada que ver con el medio artístico, y como él no tiene nada que ver con la música, con la farándula, ni nada de esto de los famositicos, entonces decidí intentarlo con él”, mencionó.

La artista agregó que son solo novios, que salen a comer y a pasarla bien y que será el tiempo el que dirá si la relación se formaliza aún más.

“Gracias a Dios me siento muy estable con él”, dijo.



— "Yo tengo derecho a volverme a enamorar, tengo derecho a rehacer mi vida y no quiero estar con alguien solo por estar", Yoko Gómez

Nada de celos de por medio

Lo que la tiene más feliz de su nueva relación es que el joven instructor no es nada celoso y respeta mucho que ella se dedique al entretenimiento, que haga de vez en cuando fotos sexis. Además comprende que tenga que bailar de manera sensual en sus presentaciones.

Ella aseguró que no se pone celosa que él tenga que entrenar a otras mujeres porque fue un tema que hablaron desde el principio, así que ambos acordaron respetarse.

“A él le gusta mucho lo que yo hago, que me esté yendo bien en mis giras, con mi música. Todavía no me ha visto en tarima porque ahorita todos mis contratos son afuera, pero en cualquier momento me acompañará. Él no es una persona celosa, es muy tranquilo y me conoció así. Yo comprendo su trabajo, sé que tiene que estar midiendo a sus clientas, estarlas pesando y estar pendiente de sus rutinas, así que uno no tiene que mezclar el trabajo con la vida privada”, agregó.

Yoko G dice que vive una de las etapas más bonitas que es la del enamoramiento y que espera que el amor entre ellos se vuelva así de fuerte como los músculos de su nuevo galán.

[ Milletico está sanando ]