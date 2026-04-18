Cantante Yorleny Castillo estrenó canción y el protagonista de su video dejó a muchos sin palabras

La cantante Yorleny Castillo vuelve a dar de qué hablar, pero esta vez no solo por su vida sentimental, sino también por su música.

La artista, quien recientemente decidió lanzarse como solista tras dejar la agrupación Calle 8, acaba de estrenar su nuevo tema titulado “Si me hubieras dicho”, acompañado de un video que ya está generando comentarios.

Yorleny Castillo, cantante (redes/Instagram)

La guapa no se anduvo con medias tintas y decidió ponerle bonito a esta nueva etapa, apostando por una producción más cuidada y personal. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención no es solo la canción, sino el protagonista del video.

Y es que hace apenas unas semanas, Yorleny había asegurado en el programa De boca en boca que estaba soltera, luego de terminar su relación con el empresario ramonense Mainor Araya, con quien había iniciado un romance en noviembre del año pasado tras su mediática ruptura con Henry Moya, dueño de Calle 8.

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Pero ahora, para sorpresa de muchos, resulta que el mismo Mainor es quien aparece como galán en el video oficial de la canción, lo que ha levantado sospechas de una posible reconciliación entre ambos.

Y si no es así y fue que lo grabaron cuando el amor entre ellos estaba en lo más y mejor, ahora ya no tiene ni cómo eliminarlo.

Mainor Araya, a quien Yorleny Castillo había presentado como su novio a finales del año pasado, es el protagonista de su video. (redes/Instagram)

Aunque la cantante no ha confirmado abiertamente si retomaron la relación, su decisión de incluirlo en esta producción deja entrever que, al menos, mantienen una cercanía especial. Y claro, como era de esperarse, los seguidores no tardaron en atar cabos y preguntarse si el amor volvió a tocarle la puerta.

Por ahora, Yorleny parece estar enfocada en su música y en consolidar su camino como solista, pero sin duda, su vida personal sigue siendo un tema que despierta curiosidad.