Cantante Yorleny Castillo se va de Calle 8, conozca quién será su reemplazo

Yorleny Castillo dejó de formar parte del grupo Calle 8, del empresario artístico Henry Moya. (Cortesía/Cortesía)

La cantante Yorleny Castillo, voz principal de la agrupación nacional Calle 8, no continuará formando parte del grupo tras una década de trayectoria.

La salida de la artista, quien además fue expareja del empresario y dueño del proyecto, Henry Moya, fue anunciada oficialmente a través de las redes sociales de la agrupación por medio de un mensaje cargado de agradecimiento y reconocimiento.

“Hoy no es un adiós, es un gracias. De parte de toda la familia de Calle 8 queremos agradecerle a Yorleny Castillo por sus 10 años siendo nuestra voz, nuestra compañera y parte esencial de esta historia”, señala el comunicado.

En el mensaje también se destaca su entrega y compromiso sobre los escenarios: “Gracias por tu talento, tu energía y por dar siempre lo mejor de ti en cada presentación”.

El grupo aseguró que la artista deja una huella importante y que las puertas quedan abiertas: “Esta siempre será tu casa”, publicaron.

En el texto además se menciona que Yorleny se dedicará ahora a su carrera como solista.

“Sabemos que este nuevo camino estará lleno de éxitos, porque talento, amor, carisma, humildad y corazón te sobran”, dice la publicación, dejando claro que la separación se dio en buenos términos y con respeto mutuo.

Yorleny Castillo fue la voz principal del grupo Calle 8 hasta este mes. (Cortesía/Cortesía)

Ya está el reemplazo

El empresario artístico Henry Moya confirmó a La Teja la salida de la cantante y fue enfático en señalar que la agrupación continuará con normalidad.

“Yorleny no continúa, pero eso no significa que el grupo se vaya a acabar ni nada por el estilo, porque ella era una pieza más de todo. Se va una y viene otra a reemplazarla dignamente”, afirmó.

La joven Tatiana Chavarría será la nueva voz femenina del Grupo Calle 8. (Cortesía/Cortesía)

Moya anunció además que Calle 8 ya cuenta con una nueva voz femenina y hasta hicieron algunas fotos oficiales para anunciar el cambio.

La nueva cantante es Tatiana Chavarría, quien ya había colaborado previamente con la agrupación cubriendo ausencias en presentaciones.

“Ella se integra la próxima semana con una gira por Nicaragua de dos semanas. Tenemos la agenda llena todo el año y en mayo realizaremos una gira de un mes por España, visitando las ciudades más importantes”, detalló Moya.

Finalmente, aseguró que el proyecto musical seguirá creciendo con la llegada de ella.

“Vamos a seguir grabando, trabajando y creando más música y contenido para mantener nuestra identidad y la calidad del grupo. Con este talento vamos a seguir haciendo cosas nuevas”, concluyó, dejando claro que Calle 8 inicia otra etapa sin detener su marcha.

Henry Moya y Yorleny Castillo fueron pareja muchos años, pero se separaron el año pasado. Facebook

Esta no es la primera vez que Yorleny Castillo deja el grupo para comenzar su etapa como solista, pues hace un par de años, cuando se separó de Moya, también hizo lo mismo, solo que esta vez, al parecer, sí será para siempre.

“Después de diez años de ser la vocalista principal de la agrupación Calle 8, que marcó profundamente mi vida, me despido de una etapa que me regaló sueños, escenarios inolvidables y emociones que vivirán siempre en mí. Ser la voz femenina de Calle 8 no fue solo un camino profesional, fue una parte de mi historia, de mi alma, de quien soy. Quiero agradecerle, desde lo más sincero de mi corazón, al público que estuvo ahí para mí”, fue parte de lo que publicó la cantante para despedirse de los seguidores de la agrupación.