Henry Moya rompe el silencio tras separación de Yorleny Castillo y aclara si también tiene nuevo amor

Henry Moya, empresario artístico y dueño de Calle 8, confirmó que se separó de la cantante Yorleny Castillo hace unos meses. (redes/Facebook)

La separación entre la cantante Yorleny Castillo, vocalista de Calle 8, y el empresario Henry Moya sigue dando de qué hablar.

Días atrás les contamos que la artista dejó la casa que compartía con él, que ya vive por separado desde hace semanas y que, incluso, se le ha visto en actividades públicas acompañada de un nuevo galán.

Ahora es el propio Moya quien decidió referirse al tema y aclarar varios rumores que andan circulando.

En los últimos días, al dueño de Calle 8 se le vio muy sonriente al lado de una muchacha joven y guapa, y hasta compartió una foto con ella en su estado de WhatsApp. Esto encendió las especulaciones de que él también estaría estrenando relación. Sin embargo, el empresario fue tajante al desmentirlo.

“Negativo, no tengo ninguna novia, nada con nadie. Estoy tranquilo, dándome mi espacio y mi tiempo porque así es como yo quiero. Te puedo decir que no tengo nada con nadie”, expresó con firmeza.

Yorleny Castillo y Henry Moya vivieron muchos años juntos y tiene una hija.

Moya explicó que la famosa foto que se viralizó no tiene absolutamente nada de comprometedora y que la joven que aparece en ella es simplemente una amiga.

“Sí, me saqué una foto con una amiga no quiere decir nada. No es comprometedora para nada, así como me he sacado fotos con mis hijas y con otra gente. Esa es solo una de muchas. Totalmente negativo que tenga algo con alguien”, recalcó.

No la ocultaría

Incluso, el empresario artístico comentó que si tuviera una relación no tendría por qué ocultarla, pues negarla sería faltarle el respeto a la supuesta pareja.

“No estoy listo para novias, ni nada de eso. Estoy concentrado en el trabajo, que es lo que realmente me interesa, y a echar para adelante. Yo no ando buscando novia, ando buscando paz y tranquilidad, que es lo que necesito. Además, qué tal que yo tenga novia y ella vea que la niego, sería un problema para mí. Pero no hay ninguna relación, ni siquiera a la vuelta de la esquina”, aseguró.

La cantante Yorleny Castillo se sigue mostrando muy feliz con su nuevo galán Mainor Araya. (redes/Instagram)

Sobre la nueva ilusión de Yorleny, el empresario prefirió no emitir criterio. Únicamente confirmó que la separación ocurrió hace unos meses y que están tratando de manejar la situación de la forma más madura posible.

Cabe recordar que ambos tienen una hija en común y que, además, Yorleny sigue siendo la cantante principal de su agrupación por lo que tienen que estar viéndose constantemente.

Como ya les habíamos contado, Yorleny se estaría dando una nueva oportunidad en el amor con un galán de nombre Mainor Araya, quien es amante de los caballos, de la buena vida y es vecino de San Ramón.

Por ahora, mientras la cantante continúa como la voz principal de Calle 8 y experimenta un nuevo capítulo sentimental, Henry asegura que su foco está únicamente en su agrupación, sus hijos y en encontrar paz.