Cantante Yorleny Castillo se separó de Henry Moya y estrena un nuevo amor, tenemos el chisme completo

Yorleny Castillo, vocalista de Calle 8, se separó una vez más del empresario Henry Moya (lentes), dueño de la agrupación musical.

La cantante Yorleny Castillo, vocalista del grupo Calle 8, se separó una vez más del empresario Henry Moya, pero esta vez ya sería la definitiva, pues está estrena un nuevo amor.

Una fuente cercana a la pareja, nos contactó para contarnos que la la artista dejó la casa que compartía con Moya hace ya varias semanas y que incluso ya se deja ver públicamente con su nueva ilusión.

Al parecer, Yorleny asistió al concierto del mexicano Carin León, el pasado 7 de noviembre en el Estadio Nacional, en compañía de su nuevo galán.

Según nuestro informante, la intérprete compartió varias fotos de ese momento en sus redes sociales, pero poco después decidió borrarlas, lo que despertó la curiosidad de quienes las vieron, pues es bien sabido que tiene más de 12 años de estar con Henry Moya.

Como a nosotros nos gusta hablar directamente con los protagonistas contactamos a la cantante, quien con total sinceridad confirmó su separación y habló sobre cómo está llevando esta nueva etapa de su vida.

Henry Moya y Yorleny Castillo tenían más de 12 años juntos y tienen una hija en común. Facebook

Al principio solo nos dijo que sí es cierto que ya no está con el padre de su hija y que la separación se dio “hace ratillo”.

Aunque no quiso revelar los motivos de la ruptura si dejó claro que ya cada quien vive por separado.

“Él está en su casa y yo estoy en la mía. Tenemos una buena relación porque tenemos una hija de por medio, entonces si él está bien, mi hija va a estar bien, y mientras yo esté bien, mi hija también va a estar bien”, dijo.

Esta no es la primera vez que la pareja se separa, pues en el 2021 ya habíamos dado a conocer que Castillo decidió acabar con la relación y que además había dejado la agrupación, para iniciar su carrera como solista.

Sigue trabajando

A diferencia de esa ocasión, esta vez la cantante aclaró que continuará siendo parte del grupo Calle 8, del cual ha sido la voz principal durante años.

“Yo sigo en la agrupación, a la agrupación yo la agarré del piso, me ha costado muchísimo levantarla. La imagen del grupo soy yo, la que siempre ha estado ahí. Ya tengo años trabajando en eso, entonces en la agrupación, de momento, ahí estoy y vamos a ver qué pasa”, manifestó.

En cuanto a su nueva relación, Yorleny no ocultó que su corazón podría estar volviendo a latir por alguien más.

Yorleny Castillo, cantante de Calle 8, subió a sus redes hace unos días esta imagen lo que levantó las sospechas de que tiene una nueva pareja. (Redes/Cortesía)

Aunque no nos quiso dar mayores detalles de quién es el galán, ni cómo se conocieron, si dice estar muy contenta a su lado.

“La verdad no estaba como en mis planes conocer a nadie, ni salir con nadie ni andar con nadie, pero bueno, por algo pasan las cosas. La verdad es que él es un buen muchacho y me siento bien con él, nos estamos conociendo y vamos a ver qué pasa”, comentó sin dar más detalles.

Sin embargo, ya sabemos que su nueva pareja se llama Mainor Araya y que es fiel amante de los caballos, topes y la buena fiesta.

Yorleny Castillo, cantante de Calle 8, asistió al concierto de Carin León con su nuevo galán de nombre Mainor Araya. (Redes/Cortesía)

Nueva vida

Hace dos meses les contamos además que la cantante se había hecho varios arreglitos estéticos, por lo que hizo un cambio completo de vida.

Yorleny nos había contado que se hizo una abdominoplastía, para corregir los músculos recto abdominales que se le estiraron con el embarazo, y que además se hizo una reducción de papada.

Intentamos también conversar también con el empresario Henry Moya, pero no contestó nuestras llamadas y mensajes.