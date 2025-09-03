Cantante de Calle 8, Yorleny Castillo, se hizo como nueva y se eliminó un complejo

Yorleny Castillo, cantante principal del grupo Calle 8, ya regresa a cantar este fin de semana. (Cortesía/Cortesía)

Yorleny Castillo, cantante de la agrupación Calle 8, se hizo varios arreglitos estéticos que la han tenido alejada de los escenarios en las últimas semanas.

La artista prácticamente se hizo como nueva y ya se están notando los resultados de las operaciones a las que se sometió a inicios de agosto.

La pareja del empresario Henry Moya, dueño de Kalúa y Calle 8, explicó que una de las cirugías que se hizo fue más que todo para arreglar un problema de salud que le quedó después de su embarazo hace 10 años.

“Cuando yo quedé embarazada de mi hija era muy flaquita y cuando fui a dar a luz pesaba el doble de mi peso, la bebé era muy grande y tenía mucho líquido anmiótico y se provocó que se me rompieran los músculos recto abdominales y tenía una diástasis muy grande, entonces me hice una abdominoplastía para corregirlo y ya que estaban ahí adentro me sacaron una hernia también”, explicó.

La intérprete de temas como “Si quieres llorar” también aprovechó para hacerse otro arreglito en su cara.

Yorleny Castillo se hizo un nuevo procedimiento estético

Además, aprovechando que ya estaba en el quirófano también le hicieron una reducción de papada porque no estaba muy feliz con la forma de su cara.

Según contó, los primeros días después de operada fueron muy duros porque no se podía ni mover, pero ya conforme pasaron las semanas se ha sentido mucho mejor.

De hecho, este fin de semana ya regresa a cantar con el grupo. Este viernes 5 de setiembre será su regreso a los escenarios en Florencia de San Carlos.

“Ya me hace falta salir, estar con mi público”, mencionó.

Yorleny Castillo es la cantante de Calle 8

Más cuidado

Aunque ya el doctor le dio el permiso de volver a trabajar si está advertida que de momento, no puede hacer mucho loco en tarima.

De momento, no podrá bailar mucho como está acostumbrada de hacerlo con sus compañeros músicos, esto mientras las heridas sanan más.

“Todo con moderación, con mucho cuidado, porque todo está muy reciente, pero ya gracias a Dios me siento muy bien, pero sí como pegar muchos brinquitos y así no puedo, pero sí estoy muy contenta con los resultados”, dijo.

Yorleny Castillo dice estar muy feliz con los resultados de su cirugía. (Cortesía/Cortesía)

Castillo también confesó que aunque siempre quiso hacerse este tratamiento, después de salir del hospital estuvo con depresión por el hecho que no está acostumbrada a estar tanto tiempo encerrada en su casa y sin ir a las presentaciones.

“Me dio como de todo. En algún momento pues sí la cirugía es muy dolorosa, entonces hubo momentos muy rudos, más que todo con los post operatorios sufrí demasiado y bueno, los primeros diez días de la cirugía fueron terribles para mí, tal vez para otras que tienen el umbral del dolor más alto pues, no es así, pero sí, la pasé muy mal. Ya me siento como nueva”, confesó.

La vocalista agregó que está muy contenta porque la diástasis abdominal se logró corregir, pues para ella era algo “incómodo y me acomplejaba porque siempre tenía como pancita de embarazada y la gente no perdona con el comentario de está gorda”.

